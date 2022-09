En el marco de la "misa por la paz" celebrada en Luján este sábado, hubo solo dos intendentes que fueron a contramano de la mayor parte de la oposición que decidió rechazar la convocatoria. Se trató de dos intendentes radicales Franco Flexas, de General Viamonte, y Martín Randazzo, de General Lamadrid.

Flexas quien repudió el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves 1 de septiembre, también reflexionó días atrás: "Me encanta escuchar en los medios nacionales la preocupación por las palabras violentas de la clase política! En serio les preocupa? Si los políticos no dicen cosas “fuertes” no los invitan a sus programas! Una autocrítica de los medios (todos) también le haría bien al país".

Y agregó: "Todos estamos de acuerdo y cansados de los discursos de odio. Pero no se va a dar un paso adelante si primero no hacen una autocrítica todos y cada uno de los partidos y “figuras políticas”, porque todos sembraron enojos. Creo que si no lo hacen todo es bla bla bla."