"Mismas recetas": Mayra Mendoza criticó el discurso de Milei y recordó el tuit de Macri cuando dijo "lo peor ya pasó"
La intendenta de Quilmes cuestionó el mensaje presidencial de esta noche por cadena nacional, en el que Milei dijo la misma frase que Macri en 2018. Fue durante la presentación del Presupuesto 2026.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionó el discurso del presidente Javier Milei, quien en cadena nacional aseguró que “lo peor ya pasó” al presentar el proyecto de Presupuesto 2026.
Mendoza recordó un tuit de marzo de 2018 del entonces presidente Mauricio Macri, que decía: “Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse”. La intendenta acompañó la cita con su comentario: “Mismas recetas, mismo final”.
En su mensaje, Mendoza también aludió al escándalo por presuntas coimas en el área de Discapacidad y criticó directamente a la hermana del presidente, Karina Milei: “Sigue el ajuste, sigue Karina, sigue el choreo”.
El tuit de Macri se publicó en el marco de su apertura de sesiones ordinarias del Congreso y, según Mendoza, "refleja un patrón que se repite en la gestión actual".
El mensaje de la intendenta se enmarca en un contexto político y económico complejo, con creciente oposición a las políticas de Milei y debate sobre los recortes en el gasto público.
