La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionó el discurso del presidente Javier Milei, quien en cadena nacional aseguró que “lo peor ya pasó” al presentar el proyecto de Presupuesto 2026.

Mendoza recordó un tuit de marzo de 2018 del entonces presidente Mauricio Macri, que decía: “Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse”. La intendenta acompañó la cita con su comentario: “Mismas recetas, mismo final”.

👉🏽 @JMilei a tu hermana @KarinaMileiOk le pediste compromiso para sostener el falso orden fiscal? Robarle a las personas con discapacidad está dentro del plan? Las coimas que piden en tu corrupto gobierno incrementan el “gasto”, fíjate.



Síntesis de la cadena nacional:

Sigue el… pic.twitter.com/fyfodSyyAx — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 16, 2025

En su mensaje, Mendoza también aludió al escándalo por presuntas coimas en el área de Discapacidad y criticó directamente a la hermana del presidente, Karina Milei: “Sigue el ajuste, sigue Karina, sigue el choreo”.

El tuit de Macri se publicó en el marco de su apertura de sesiones ordinarias del Congreso y, según Mendoza, "refleja un patrón que se repite en la gestión actual".

El mensaje de la intendenta se enmarca en un contexto político y económico complejo, con creciente oposición a las políticas de Milei y debate sobre los recortes en el gasto público.

