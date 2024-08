El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, convocó a una refundación del partido con un acto que se lleva a cabo este jueves en La Boca, el barrio que vio nacer al PRO hace 20 años. Desde las 18.00, diferentes referentes amarillos se dieron cita en Arenas Studio, ubicado en avenida Don Pedro de Mendoza.

El encuentro “Nuevo PRO” se organizó en tres paneles y el Intendente Guillermo Montenegro formó parte del primero, donde disertó junto a sus pares de Mendiolaza y Luján de Cuyo, Adela Arning (vicepresidenta de la Asamblea Nacional del partido) y Esteban Allasino, respectivamente.

“Qué emoción. Qué lindo es volver a vernos y creo que antes de hablar del PRO yo creo que cuando vos hablas del PRO hablas de equipo y un equipo que hace 20 años viene liderado por alguien que se le ocurrió empezar a transformar la política en la Argentina que es Mauricio”, inició su alocución el jefe comunal de Pueyrredón.

Y continuó: “Me parece que es un equipo con los valores que tienen que ver con achicar el Estado, con ser eficiente, con que el privado sea el que tiene que hacer las cosas y sacarle el pie de la cabeza, eso Mauricio lo viene planteando hace 20 años y yo creo que cuando uno dice por qué el PRO, y porque hubo alguien que hoy volvió a liderar nuestro partido que tomó una decisión hace 20 años”.

“Muchos de los que están acá arrancaron en ese mismo momento, otros unos añitos después, pero nos convenció eso y por eso estamos acá, por esos valores, por lo que tiene que ver, sobre todo la libertad, pero no la libertad de hace un año, sin hablar de otros, sino de nosotros y de esto se hablaba hace 20 y era como raro, y creo que eso es lo que a mí me une y a todos los que estamos acá, los valores, con alguien que siempre decimos, un poco inconsciente tenés que ser para estar haciendo lo que hacés, que el más inconsciente de todos fue él y que a partir de ahí todos tomamos la decisión de seguirlo”, expresó en referencia al líder del encuentro.

Consultado por su rol como jefe comunal manifestó: “La parte más difícil que me toca a mí es, creo que a todos los intendentes, es sacar trabas. Es hacer las cosas difíciles, hacerlas fáciles. Y sobre todo, cuando uno tiene que gobernar una ciudad, que en el caso mío es Mar del Plata, que se hace el Parque Industrial que estaba a la mitad, hoy está completo y estamos haciendo el segundo parque. La construcción tiene 100% de empleabilidad y se construye 50% más que el año pasado”.

Y en esa línea agregó: “Cuando vos querés transformar una ciudad, y decir: ‘¿Cómo hacemos para que Mar del Plata sea de verdad 12 meses?’ Que eso significa laburo. Sobre todo una ciudad que tiene más del 90% de empleo privado. Y creo que esto de sacar las trabas fue lo más difícil. De sacar tasas, de sacar impedimentos, de hacer habilitaciones diarias, de convencer al privado que él es el que tiene que generar laburo”.

“Y entre las cosas que no renuncié y creo que no tenemos que renunciar, para mi la más importante es la austeridad. Yo manejo mi auto, el celular se lo paga cada uno, tengo menos empleados que cuando llegué, nos bajamos el sueldo el primer día y lo seguimos manteniendo unos meses. O sea, la austeridad es real porque no es una forma de vivir, es una forma de gobernar y de administrar los fondos de otro", valoró.

Y continuó: “Y la otra parte que para mí no se puede nunca dejar de ver es el privado, el que te transforma. Que hoy Mar del Plata sea una ciudad a la que volvieron los jóvenes y fue porque los privados apostaron, por ahí sí con nosotros ayudando y sacando trabas, a que la noche sea un producto de los jóvenes, que la gastronomía, la hotelería, pero lo decide la gente, uno acompaña, ayuda, y esto lo hemos hablado una infinidad de veces con Mauricio”.

“Y yo creo que lo que tiene que ver con hacerla fácil y la austeridad, lo más difícil es hacerla fácil, que parece de Perogrullo, pero es así, y lo que yo creo que nunca tenemos que abandonar, y que para mí es fácil porque lo vengo mamando hace más de 15 años en este espacio, es ser extremadamente austeros y qué hacemos con la plata del vecino”, concluyó.