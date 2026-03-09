La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, desafió al gobernador bonaerense Axel Kicillof a aplicar en la provincia de Buenos Aires un esquema de seguridad similar al que el Gobierno nacional implementó en Rosario para combatir el narcotráfico.

“Si en algún punto de la Provincia de Buenos Aires tuviéramos la posibilidad de hacer un Plan Bandera, yo le aseguro que los indicadores criminales se revierten así como los hemos revertido en Rosario”, afirmó la funcionaria durante una entrevista televisiva.

Monteoliva sostuvo que las fuerzas federales ya realizan operativos en territorio bonaerense, aunque consideró que eso “no es suficiente”. Según señaló, durante 2025 se realizaron alrededor de 9.000 procedimientos vinculados al narcotráfico en la provincia.

“Eso es muy importante pero no alcanza. Hace falta una decisión firme frente al trabajo que hay que hacer con la policía provincial, el tipo de despliegue y una presencia diferente”, agregó en diálogo con LN+.

Durante la entrevista también cuestionó la mirada del kirchnerismo sobre las políticas de seguridad y respaldó las críticas del presidente Javier Milei hacia la gestión bonaerense. “Se ideologiza la seguridad, se romantiza el delito y se confunden las víctimas con el victimario”, sostuvo.

La ministra además negó que el Gobierno nacional haya recortado recursos destinados a la seguridad en la provincia y aseguró que la presencia de fuerzas federales se mantiene. “Tenemos el despliegue y lo hemos sostenido en los últimos dos años en los espacios donde actúan Gendarmería, Policía Federal e incluso Prefectura”, explicó.

Finalmente, Monteoliva remarcó que para mejorar los resultados en materia de seguridad es clave la coordinación entre los distintos niveles del Estado. “La seguridad se logra cuando hay coherencia en las decisiones, articulación operativa y cuando se superan los egos institucionales y políticos”, concluyó.