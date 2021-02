"El viernes que viene me voy a vacunar. Soy provacuna. Con la Sputnik, con la que hay acá. Me llamaron... me facilitaban para... si quería vacunarme por mi edad y les dije que absolutamente, para eso trabajan los científicos, para que tengamos mejor salud. Si me puse vacunas toda la vida por qué no me voy a poner ésta. Yo creo en la ciencia", dijo Casán en declaraciones televisivas.

La actriz recibirá la primera dosis de la vacuna en La Plata.

En este marco, en las redes estallaron las críticas, ya que hay personal de salud que no ha sido inoculado por falta de dosis, al igual que todos los grupos de riesgo, que aún no tienen fecha de vacunación certera.