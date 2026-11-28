Trabajadores municipales de distintos distritos bonaerenses realizaron este viernes 27 de noviembre un corte sobre la Ruta Provincial 51, a la altura de Saladillo, cerca de su cruce con la Ruta Nacional 205. La medida fue impulsada por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), en el marco de su Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado.

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Según informó la propia Federación en sus redes sociales, la protesta fue organizada por la Regional Centro, integrada por los sindicatos de Saladillo, Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, General Alvear y Benito Juárez, además de otras organizaciones gremiales de localidades cercanas.

La jornada contó con la presencia de Carlos Rodríguez, secretario de Gestión Regional de FeSiMuBo, y se enmarcó en una serie de acciones que la organización viene desarrollando en distintos puntos del territorio bonaerense.

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Entre los principales reclamos aparecen los salarios dignos, la estabilidad laboral y el rechazo a la precarización. Desde la Federación advierten que en numerosos municipios hay trabajadores que cobran ingresos por debajo de la línea de indigencia y reclaman respuestas para mejorar sus condiciones laborales.

La organización también cuestionó el desfinanciamiento del IOMA y el IPS, y exigió la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, contemplado en la Ley 14.656, como ámbito de discusión de las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

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El corte en Saladillo se suma a otras medidas de fuerza que FeSiMuBo viene realizando en distintos puntos de la Provincia. Entre las localidades donde ya hubo protestas se encuentran Cañuelas, Bahía Blanca, Ituzaingó y Tigre.

La conducción gremial ratificó la continuidad de su plan de lucha y anticipó que las medidas seguirán hasta obtener respuestas del Gobierno bonaerense y del Ministerio de Trabajo frente a la situación salarial y laboral de los municipales.