En enero los municipales se reunieron con la Intendente Soledad Martínez a quien le solicitaron un adelanto del 10% el cual se abonó en dos partes consecutivas en febrero y marzo. También se pagó la ayuda escolar por hijo en un 40% por arriba de lo que otorgaría la Nación.

Por otra parte se adelantó la paritaria en 100 días y se obtuvo un aumento salarial del 65% para los trabajadores. En este contexto, solicitaron el ascenso de las categorías más bajas, unos 1870 trabajadores que obtuvieron un aumento de sus salarios en un 85%.

En este contexto los municipales destacaron que "en julio se cobrará un 10% más, y con esto el trabajador de Vicente López habrá percibido un aumento salarial del 50% un mes antes de su tratativa legal. Hoy se ratificó continuar con el otorgamiento del plus del 20% sobre el aumento que otorgue la Provincia de Bs As para los Profesionales de la Salud encuadrados en la Ley 10471; se ratificó para el sector docente el otorgamiento del plus 30% sobre o por arriba del acuerdo salarial que otorgue la Provincia de Bs As; se ratificó continuar con los Pases a Planta Permanente (ya efectivizados 2900) y los pases a la Carrera Profesional Hospitalaria (ya ratificados 402)".

Los trabajadores informaron que solicitaron y propusieron que para el año que viene en la próxima paritaria, se apruebe la carrera administrativa (Escalafón) donde todos podrán ser recategorizados y a su vez alcanzar un aumento salarial.