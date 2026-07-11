La muerte de Antonio Ubaldo Rattín, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y de la Selección argentina, conmocionó este sábado al fútbol argentino. El exmediocampista falleció a los 89 años y dejó un legado que trascendió el deporte: además de su histórica carrera, tuvo un paso por la política y mantuvo un fuerte vínculo con la Provincia de Buenos Aires, donde nació y desarrolló parte de su vida.

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Nacido en Tigre el 16 de mayo de 1937, Rattín fue una de las grandes figuras del Boca de la década del 60. Surgido de las divisiones inferiores del club, disputó 382 partidos, convirtió 28 goles y conquistó seis títulos, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la historia xeneize.

Antonio Ubaldo Rattín, en un homenaje que le realizó el club en la Bombonera, en 2011.

Con la Selección argentina jugó durante una década y disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, además de integrar el equipo que ganó la Copa de las Naciones en Brasil en 1964. En la Copa del Mundo disputada en Inglaterra fue el capitán del seleccionado nacional.

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Durante los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966, tras ser expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, Rattín estrujó un banderín con la bandera británica y se sentó en la alfombra roja de la Reina Isabel II.

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió precisamente en los cuartos de final de ese Mundial, cuando fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en el partido ante Inglaterra. Rattín reclamó durante varios minutos la decisión, pidió la presencia de un traductor y abandonó el campo recién después de una extensa protesta. Antes de retirarse, tomó el banderín del córner con la bandera inglesa y luego se sentó sobre la alfombra roja destinada a la reina Isabel II, un gesto que quedó inmortalizado en la historia del fútbol.

"Rattin"



Porque murió Antonio Ubaldo Rattín, gloria de Boca Juniors y la selección argentina Tenía 89 años. pic.twitter.com/Zctu86481p — ¿Por qué es tendencia? Tendencias en Argentina (@TendenciaEnArgX) July 11, 2026

Aquella polémica expulsión marcó un antes y un después. La dificultad para comunicar las sanciones arbitrales en un torneo con jugadores de distintos idiomas llevó a la FIFA a implementar posteriormente el sistema de tarjetas amarillas y rojas, vigente hasta la actualidad.

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Jorge Macri junto a Antonio Rattín en la inauguración de una muestra boquense en el HCD de Vicente López, en 2017.

Vecino destacado de Vicente López

Tras su retiro del fútbol, Rattín inició una carrera como entrenador y luego incursionó en la política. Entre 2001 y 2005 fue diputado nacional, mientras que entre 2005 y 2009 se desempeñó como concejal en el partido de Vicente López.

Durante muchos años vivió en Carapachay, donde era un vecino conocido y mantenía una activa participación en distintas actividades vinculadas al deporte y a la comunidad. También integró la Mutual de exjugadores de Boca y continuó ligado a la vida institucional del club.

Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.



Hasta siempre, Rata. 💙💛💙 pic.twitter.com/RYODn1j4r0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 11, 2026

El adiós de Boca y de la AFA

Tras conocerse la noticia, Boca Juniors expresó su pesar a través de un mensaje oficial: "Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata".

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Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también despidió al ex capitán de la Selección: "La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico emblema de Boca Juniors y de la Selección Argentina".