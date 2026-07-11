Murió Antonio Rattín: la gloria de Boca que nació en Tigre, vivió en Carapachay y fue concejal en Vicente López
El histórico capitán de Boca Juniors y de la Selección argentina falleció este sábado a los 89 años. Nacido en Tigre, residió durante años en Carapachay y, tras su carrera futbolística, fue diputado nacional y concejal en el partido de Vicente López. Su expulsión en el Mundial de 1966 quedó marcada como uno de los episodios más recordados de la historia del fútbol.
La muerte de Antonio Ubaldo Rattín, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y de la Selección argentina, conmocionó este sábado al fútbol argentino. El exmediocampista falleció a los 89 años y dejó un legado que trascendió el deporte: además de su histórica carrera, tuvo un paso por la política y mantuvo un fuerte vínculo con la Provincia de Buenos Aires, donde nació y desarrolló parte de su vida.
Nacido en Tigre el 16 de mayo de 1937, Rattín fue una de las grandes figuras del Boca de la década del 60. Surgido de las divisiones inferiores del club, disputó 382 partidos, convirtió 28 goles y conquistó seis títulos, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la historia xeneize.
Con la Selección argentina jugó durante una década y disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, además de integrar el equipo que ganó la Copa de las Naciones en Brasil en 1964. En la Copa del Mundo disputada en Inglaterra fue el capitán del seleccionado nacional.
Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió precisamente en los cuartos de final de ese Mundial, cuando fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en el partido ante Inglaterra. Rattín reclamó durante varios minutos la decisión, pidió la presencia de un traductor y abandonó el campo recién después de una extensa protesta. Antes de retirarse, tomó el banderín del córner con la bandera inglesa y luego se sentó sobre la alfombra roja destinada a la reina Isabel II, un gesto que quedó inmortalizado en la historia del fútbol.
Aquella polémica expulsión marcó un antes y un después. La dificultad para comunicar las sanciones arbitrales en un torneo con jugadores de distintos idiomas llevó a la FIFA a implementar posteriormente el sistema de tarjetas amarillas y rojas, vigente hasta la actualidad.
Vecino destacado de Vicente López
Tras su retiro del fútbol, Rattín inició una carrera como entrenador y luego incursionó en la política. Entre 2001 y 2005 fue diputado nacional, mientras que entre 2005 y 2009 se desempeñó como concejal en el partido de Vicente López.
Durante muchos años vivió en Carapachay, donde era un vecino conocido y mantenía una activa participación en distintas actividades vinculadas al deporte y a la comunidad. También integró la Mutual de exjugadores de Boca y continuó ligado a la vida institucional del club.
El adiós de Boca y de la AFA
Tras conocerse la noticia, Boca Juniors expresó su pesar a través de un mensaje oficial: "Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata".
Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también despidió al ex capitán de la Selección: "La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico emblema de Boca Juniors y de la Selección Argentina".
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