Jorge “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años, luego de sufrir una descompensación en el Bingo de Morón. La noticia marca el final de la vida de uno de los personajes más reconocidos del boxeo argentino, recordado tanto por sus hazañas arriba del ring como por su trabajo solidario en barrios del conurbano bonaerense.

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Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro construyó una extensa carrera profesional y alcanzó el título mundial de peso mediano en 1994. Décadas después de aquella consagración, encontró otra forma de mantenerse cerca de la gente: a través de un gimnasio y una red de comedores y merenderos que sostenía en el sur del Gran Buenos Aires.

Foto: Gustavo Gavotti.

Según publicó Infobae en una entrevista publicada en mayo de 2024, el exboxeador entregaba alimentos a unas 350 familias en Temperley, partido de Lomas de Zamora, y también colaboraba con otros espacios comunitarios. En ese momento, su tarea alcanzaba a nueve merenderos y catorce comedores, de acuerdo con su propio testimonio.

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Una infancia difícil y una historia que llegó al conurbano

Antes de convertirse en campeón mundial, Castro atravesó una infancia marcada por las carencias económicas. En una entrevista periodística, contó que pasó hambre durante su niñez y que esa experiencia influyó en su decisión de ayudar a quienes atravesaban situaciones similares.

“Fui un pibito desnutrido, por eso me importa ayudar a los que más pueda para que no pasen hambre”, recordó en aquella conversación.

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Foto: Gustavo Gavotti.

Nació en Caleta Olivia y, durante su infancia, también vivió en Catamarca con su padre, antes de regresar a Santa Cruz con su madre. A los 14 años comenzó a trabajar en el campo con esquiladores, una experiencia que, según relató, le permitió reunir dinero para ayudar a su familia y acercarse a su sueño de convertirse en boxeador.

Con el tiempo, esa historia personal se transformó en una de las motivaciones que explicaban su compromiso social. En lugar de limitarse a las exhibiciones y apariciones públicas, Castro aprovechó su popularidad para conseguir alimentos y distribuirlos entre familias que necesitaban asistencia.

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El gimnasio de Temperley y la ayuda a cientos de familias

La iniciativa solidaria tomó forma en 2020, durante la pandemia de coronavirus, cuando Castro tenía previsto inaugurar un gimnasio en Temperley. Ante las restricciones sanitarias, decidió utilizar el espacio para preparar comida y asistir a vecinos.

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Lo que comenzó como una cocina popular se convirtió después en un punto de distribución de alimentos. La convocatoria inicial superó las expectativas: llegaron más personas de las que había previsto y la ayuda continuó creciendo.

Foto: Gustavo Gavotti.

Para sostener la tarea, recurría a donaciones del Mercado Central, comerciantes, empresas y otros colaboradores. También explicó que recibía asistencia de organismos provinciales y de la Municipalidad de Lomas de Zamora.

La ayuda no se limitaba a quienes se acercaban a su gimnasio. Castro también abastecía a comedores y merenderos de otros barrios, y participó en acciones solidarias fuera de la Provincia. En la entrevista de 2024, relató que había viajado hasta el Impenetrable chaqueño para llevar mercadería a comunidades de la zona.

En agosto de 2026, Infobae volvió a entrevistarlo y describió una red que había crecido desde la pandemia: para entonces, Castro coordinaba cuatro comedores propios y abastecía a otros diez en el conurbano bonaerense. La asistencia también alcanzaba a vecinos de Almirante Brown y Ezeiza.

En octubre de 2025, según publicó La Nación, el exboxeador había anunciado su intención de sumar un comedor en Morón. Su preocupación por el aumento de la demanda alimentaria también incluía a adultos mayores y personas jubiladas que no lograban cubrir sus necesidades básicas.

Castro junto a Myke Tyson.

La pelea que lo convirtió en campeón mundial

La historia de Castro también quedó ligada a una de las peleas más recordadas del boxeo argentino. El 12 de agosto de 1994 se consagró campeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer a Reggie Johnson en Buenos Aires.

Pero su consagración internacional más recordada llegó el 10 de diciembre de 1994, cuando enfrentó al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México, en una defensa del título.

Castro estaba recibiendo un duro castigo y parecía cerca de perder el combate. Sin embargo, en el noveno asalto conectó una izquierda que derribó a Jackson y cambió el rumbo de la pelea. Tras nuevas caídas de su rival, el argentino ganó por nocaut.

El propio Castro bautizó ese golpe decisivo como “la mano de Dios”, en referencia a su amigo Diego Maradona. La revista especializada The Ring distinguió aquel enfrentamiento como la Pelea del Año y al noveno asalto como el Asalto del Año.

El Roña junto a Diego Maradona, con quien tenía una gran relación.

Su trayectoria profesional incluyó 144 combates, con 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y tres empates. También enfrentó a figuras como Roy Jones Jr. y Roberto Durán, y protagonizó una carrera que lo convirtió en un nombre popular más allá del ambiente boxístico.

En junio de 2005 sufrió un grave accidente automovilístico en Buenos Aires, que le provocó un colapso pulmonar y fracturas en las costillas. Pese a la gravedad de las lesiones, volvió a combatir en 2006 y tuvo su última pelea profesional en enero de 2007.

Castro será recordado por sus noches de gloria arriba del ring, pero también por lo que hizo lejos de él. En Temperley y otros puntos del conurbano bonaerense, usó su popularidad para conseguir alimentos y ayudar a familias que atravesaban momentos difíciles. Una faceta menos conocida de su vida que, con el tiempo, ocupó un lugar central en su historia.