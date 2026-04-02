El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, falleció este miércoles y generó repercusiones en el ámbito político y agropecuario. Fue uno de los principales referentes del campo durante el conflicto por la Resolución 125 y mantuvo un fuerte vínculo productivo con la localidad bonaerense de Carlos Casares.

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Biolcati presidió la entidad rural entre 2008 y 2012, tras suceder a Luciano Miguens, en un contexto marcado por la tensión entre el sector agropecuario y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Durante esos meses, se convirtió en una de las voces más duras contra el esquema de retenciones móviles impulsado por la Casa Rosada.

Abogado de profesión, desarrolló gran parte de su actividad como productor lechero en su establecimiento “La Dorita”, ubicado en Carlos Casares. Allí consolidó su perfil como tambero y referente del interior productivo bonaerense.

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Su trayectoria como dirigente comenzó en la década del 90 dentro de la SRA, donde fue escalando posiciones hasta alcanzar la vicepresidencia en 2002. Seis años más tarde, en plena crisis con el campo, asumió la conducción de la entidad y fue protagonista central de la conformación de la Mesa de Enlace, junto a Mario Llambías (CRA), Eduardo Buzzi (FAA) y Carlos Garetto (Coninagro).

Con un estilo firme y confrontativo, Biolcati dejó una marca en uno de los momentos más tensos entre el campo y el poder político en la Argentina reciente. Tras su paso por la dirigencia, también incursionó en actividades vinculadas al teatro.

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Su muerte cierra el capítulo de uno de los nombres más influyentes del agro en las últimas décadas, con raíces profundas en el interior bonaerense.