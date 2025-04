En medio del revuelo que generó el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, se metió de lleno en la interna del peronismo y dejó en claro su posición. Si bien aseguró que no busca confrontar con Cristina Kirchner, también advirtió: “Si tenemos que confrontar, confrontaremos”.

El veterano dirigente del conurbano sur defendió la decisión del gobernador Axel Kicillof de separar los comicios bonaerenses de los nacionales y aclaró que la iniciativa no tiene como objetivo perjudicar a nadie dentro del espacio. “No proponíamos ninguna interna con nuestros compañeros ni queremos perjudicar a nadie”, dijo en diálogo con FM Cielo.

La tensión creció luego de que la senadora Teresa García anunciara que, si se avanzaba con el desdoblamiento, Cristina Kirchner sería candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, un bastión clave del peronismo bonaerense que incluye distritos como Berazategui, Quilmes y Avellaneda.

Desde ese lugar de peso político, Mussi no esquivó el tema: “No es lo mejor para Cristina, pero si lo tenemos que hacer, confrontaremos. No es mi deseo ni mi criterio, pero lo haremos”. Y añadió: “Ir divididos nunca nos sirvió”, dejando en claro que su prioridad sigue siendo preservar la unidad del espacio.

Aunque el escenario parece tirante, el intendente no pierde las esperanzas: “Prefiero pensar que después del desdoblamiento podemos seguir hablando y que puede haber unidad”.

Por ahora, todo depende de lo que defina la Legislatura Bonaerense respecto a la eventual suspensión de las PASO. Luego llegará la etapa de definiciones en Unión por la Patria, tanto para las listas provinciales como para las nacionales. En ese contexto, Mussi insiste en que las diferencias no deben transformarse en rupturas irreparables. “Nosotros planteamos unidad en las anticipadas y unidad en las posteriores”, concluyó.