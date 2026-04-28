En un fuerte discurso político, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por la situación económica del país y aseguró que “el desastre productivo, laboral, social y alimentario ya es innegable”.

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Fue durante la primera reunión del Consejo del Partido Justicialista bonaerense, realizada en La Plata, donde el mandatario buscó ordenar el espacio y marcar posición frente al rumbo económico nacional.

“El plan que existía para ocultar la crisis que sufre la Argentina se ha derrumbado”, sostuvo Kicillof, y remarcó: “No fue ni el riesgo kuka ni la pesada herencia los que nos trajeron a esta situación. La única causa es la política económica del Gobierno nacional”.

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En ese marco, el gobernador planteó que el peronismo debe encarar una nueva etapa de construcción política con mayor apertura. “Tenemos que ampliarnos hacia sectores económicos, sociales y culturales que muchas veces nos han sido adversos”, afirmó, y aclaró que no se trata solo de alianzas electorales sino de “salir al encuentro de quienes están frustrados o espantados por el programa de Milei”.

Además, convocó a reforzar la presencia territorial: “Frente a la antipolítica, tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo”.

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Cambios en el PJ bonaerense

Durante el encuentro se definió la nueva estructura partidaria, con la designación de Verónica Magario como vicepresidenta primera y Federico Otermín como vicepresidente segundo.

También se confirmaron a Mariano Cascallares en la Secretaría General; Julio Alak en Formación Política; y Mariel Fernández en Mujeres y Género. En tanto, Ariel Sujarchuk continuará en Finanzas.

Movilización por fondos alimentarios

Como parte de la estrategia política, se anunció una movilización para el próximo miércoles junto a intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de reclamar recursos para sostener los servicios alimentarios en las escuelas.

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Agenda en el interior bonaerense

Tras la actividad partidaria, Kicillof desarrollará una agenda en el interior de la provincia. En Coronel Suárez recorrerá obras educativas, inaugurará una nueva etapa del Centro Regional Educativo Universitario Suarense y encabezará una entrega de maquinaria, netbooks y escrituras.

Luego se trasladará a Guaminí, donde inaugurará un tramo de la Ruta Provincial 85, supervisará obras energéticas y pondrá en marcha una planta potabilizadora, además de firmar convenios y entregar escrituras.

Sobre el cierre, el gobernador dejó un mensaje con tono electoral: “Nuestro trabajo es terminar con esta pesadilla y ofrecer una alternativa que devuelva la esperanza al pueblo”.