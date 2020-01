Se cumplen 5 años de la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman. Waldo Wolff, quien fuera vicepresidente de la DAIA, es uno de los principales impulsores de la manifestación en “homenaje” a Nisman junto Elisa Carrio y Patricia Bullrich. La DAIA, la AMIA, la Asociación de Fiscales y los familiares irán al cementerio de la Tablada buscando despegarse de la otra convocatoria con tintes políticos.

Waldo Wolff y Elisa Carrio convocan pero la DAIA va a La Tablada

Waldo Wolff afirmó que el “Sábado 18 a las 18hs. estaré en plaza Vaticano por el quinto aniversario de la muerte del Fiscal Nisman. Los des informadores mienten adrede. No hablará ningún político y parte de la familia estará presente. Y si figuras de otras fuerza partidarias se quieren sumar por mí bienvenidos.”

El Diputado aclaró que parte de la familia estará presente pero la madre del fallecido fiscal, Sara Garfunkel ira al cementerio de La Tablada mientras que la exesposa y juez federal, Sandra Arroyo Salgado; y las hijas, Iara y Kala Nisman estarían de viaje y no asistirán a ningún acto.

La Diputada Nacional, Elisa Carrio, expresó que “cuando un crimen es político la respuesta es política y toda la sociedad, todo ser humano, funcionario, juez o simple transeúnte que no está poniendo el cuerpo en el tiempo adecuado, cuando le toque a él no habrá nadie”.

La ex Ministra de Seguridad de Cambiemos, Patricia Bullrich, dijo por redes “Como todos los años #YoVoy. 18 de Enero a las 18 hs en Plaza Vaticano. Todos por Nisman.” Los hashtag utilizados por los dirigentes políticos y militantes de Cambiemos fueron: #18EYoVoy, #18EJuntosPorLaVerdad y #18ENismanVerdadYJusticia.

En este contexto, la DAIA celebro una desición del actual mandatario nacional. “Felicitamos al Presidente Alberto Fernández, , por su decisión de participar en el "Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo", en Israel.”

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, aclaró que no asiste al marcha del 18 porque “se trata de un acto autoconvocado donde la asistencia es de forma personal y no institucional”. El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas dijo que“no es que la DAIA no va. La DAIA no ha sido convocada a ninguna marcha, a ningún acto en forma institucional”, en declaraciones a radio La Patriada.

El domingo a las 10 el Consejo Directivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), encabezado por Jorge Knoblovits, llevará a cabo el homenaje donde se recitará el Kadish y otros salmos de recordación en el cementerio de La Tablada.

La Asociación de Fiscales, encabezada por Carlos Rivolo, tampoco asistirá a la manifestación de convocada por Wolff , Bullrich y Carrio. “Nosotros vamos a ir al acto que organiza la familia en el cementerio de la Tablada”, confirmó Rívolo a Infobae.