Axel Kicillof se sumó a los rechazos de otros dirigentes y espacios políticos a los dichos del presidente Javier Milei durante la convención partidaria del principal candidato opositor en Brasil donde habló de “riesgo Lula”, equiparándolo al “riesgo kuka” en nuestro país, entre otras agresiones (ladrón, presidiario, basura socialista). En las últimas horas, Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina por los insultos del argentino a su par brasileño.

Ads

“Ayer lo veíamos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a su pueblo. Desde la provincia de Buenos Aires decimos que en Argentina tenemos respeto por nuestros pueblos vecinos y hermanos”, aseguró el gobernador bonaerense.

Y agregó: “Milei nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos; no comprende el papel que desempeña. Incluso peor: quiere convertirse en el “che pibe” de Trump y Netanyahu, atacando y agrediendo a todos los que le hacen frente a la ultraderecha internacional”.

Ads

Kicillof informó que esta mañana se comunicó con Mauro Vieira, canciller de Brasil, “en nombre del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires”. “Le dije lo mismo que repito ahora: “no en nuestro nombre, Milei””, aseveró.

“Lo que hace Milei es además poco inteligente, es malo y es riesgoso. Brasil es nuestro principal socio comercial, el principal intercambio de la Argentina. Así, haciendo estas tonterías y payasadas, pone en riesgo fuentes de trabajo, inversiones, intereses colectivos del pueblo argentino, para sostener a un candidato por orden de Trump”, concluyó.

Ads

Puede interesarte