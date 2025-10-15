Los tres funcionarios alegaron “cuestiones de agenda” para justificar su faltazo. Caputo afirmó estar “fuera del país en cumplimiento de una misión oficial”, mientras Milei y Lugones adelantaron que enviarían información por escrito. Según Tavela, estas excusas no explican la verdadera actitud del Gobierno: "Lo que deja trascender esta actitud es que no les importa dar respuesta. No les importa venir al Congreso de la Nación a dar ningún tipo de explicación, ni ningún tipo de opinión de lo que están haciendo".

La diputada radical del bloque Democracia Para Siempre agregó que esta falta de colaboración con el Congreso representa un riesgo institucional y económico: "Cada vez que el presidente de la República y sus funcionarios ningunean al Congreso, es riesgo país. Los inversores piden mejorar vínculos con la oposición y generar canales de diálogo, y ellos hacen lo contrario".

Sobre las posibles consecuencias legales o constitucionales por no asistir a las citaciones, Tavela señaló que podría configurarse un incumplimiento de los deberes del funcionario público, aunque aclaró que los juicios políticos se reservan para casos más graves: "Todavía eso es una cuestión que se reserva para las situaciones más críticas. Hasta ahora, hablamos de incumplimiento de funcionario público, que tiene su penalidad".

Consultada sobre la moción de censura que se discute en el Congreso, Tavela indicó que su prioridad es la interpelación: "Yo quiero la interpelación, y después podemos hacer el segundo paso de la moción de censura", dijo a Diputados TV, remarcando la necesidad de que los funcionarios se hagan cargo de sus responsabilidades.

En cuanto al impacto electoral, Tavela advirtió que estas actitudes podrían afectar a los votantes: "Cuando no te cree nadie, tampoco te cree la gente que va a las urnas. Hay una oferta amplia de voces de las provincias que permiten pararse por fuera de los extremos, y espero que el ciudadano se acerque a votar".

