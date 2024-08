Aldana Ahumada, senadora de PRO oriunda de Merlo, presentó un proyecto para restringir el "lenguaje inclusivo" en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta establece que “en todos los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada, se utilizará el idioma español conforme a las normas establecidas por la Real Academia Española (RAE)”. Asimismo impone: “Restrínjase el uso del lenguaje inclusivo, expresado de forma oral o escita, en todas las actividades educativas que se desarrollen dentro de los establecimientos educativos mencionados en el articulo 1°”.

El proyecto, que lleva la firma de otros senadores amarillos como Jorge Schiavone, Alejandro Rabinovich, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón, María Subiza y Juan Manuel Rico Zini, también identifica que el lenguaje inclusivo es “cualquier modificación de las reglas idiomáticas del español que implique la alteración de las formas gramaticales de género, incluyendo el uso de signos, letras o morfemas que deformen las palabras”.

A través de su cuenta de X, la legisladora opositora publicó: "Basta de hablar con la "x", el "@" y la "e". No voy a permitir que sigan poniendo en riesgo el futuro de nuestros chicos. No podemos permitir que se promueva la deformación del español cuando en PBA el 32,7% de los alumnos no entiende un texto básico de lengua".

— Aldana Ahumada (@aldanaahumada) August 28, 2024

“Es de sentido común comprender que los estudiantes tienen que aprenden su idioma antes de emprender experimentos lingüísticos. Es ingenuo pensar que por deformar el lenguaje fomenta la inclusión. Es sólo una bajada de línea sin sentido. La prioridad tiene que ser mejorar la calidad educativa, no la difusión de la agenda política del gobierno de turno. Fuera las ideologías de las escuelas!”, concluyó.