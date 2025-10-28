El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reconoció este martes los resultados de las elecciones de medio término y destacó que, pese a la derrota, el peronismo bonaerense logró sus mejores números de la historia reciente.

“Obviamente, queríamos una victoria, pero tuvimos los mejores números de toda la historia reciente del peronismo bonaerense”, señaló Bianco en diálogo con radio La Red. Y agregó: “No nos pone contentos haber perdido la elección, pero sí estamos satisfechos”.

@Carli_Bianco , Ministro de Gobierno de PBA, pasó por #Vilouta910 con @paulovilouta y habló sobre los resultados de las elecciones legislativas.



🎧 AM 910

📱APP: La Red

🖥️ https://t.co/AuI07f91PJ

▶️ YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/8LQ31FPUro — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) October 28, 2025

El funcionario destacó que estas fueron las elecciones de medio término donde “el peronismo de Provincia sacó mayor porcentaje de votos”. Además, valoró el trabajo de los intendentes durante la campaña: “Se ocuparon de la campaña, estuvieron con la fiscalización, siempre al pie del cañón. Nosotros valoramos muchísimo y agradecemos ese trabajo territorial permanente”.

Consultado sobre las declaraciones de Mayra Mendoza contra el gobernador Axel Kicillof, Bianco sostuvo que se trata de “opiniones de distintos sectores de la fuerza política, las aceptamos, pero no las compartimos”.

Respecto al desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aseguró que “si íbamos en conjunto íbamos a tener un resultado más parecido a este”.

Finalmente, ante los gestos de Máximo Kirchner durante el discurso de Kicillof el domingo por la noch en el bunker de Fuerza Patria en el Hotel Grand Brizo de La Plata, Bianco evitó generar polémica: “Si tengo que decirle algo a algún compañero, lo llamaré”.