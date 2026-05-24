El discurso económico del Gobierno nacional sigue apoyándose en indicadores financieros: baja de la inflación, superávit fiscal, dólar estable y riesgo país. Pero mientras esos números ordenan la macroeconomía, en la provincia de Buenos Aires empiezan a encenderse otras alarmas, más ligadas a la vida cotidiana y a la producción real: caída del consumo, cierre de fábricas, endeudamiento familiar y desplome de la actividad industrial.

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La conferencia de prensa que encabezó esta semana el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, buscó ponerle cifras a ese deterioro. Y el dato más fuerte fue el impacto de la recesión sobre las cuentas provinciales: según explicó, durante el primer trimestre de 2026 Buenos Aires perdió recursos por la caída de la coparticipación y de las transferencias nacionales en un contexto de menor actividad económica.

La cifra, traducida a términos concretos, equivale —según el propio Gobierno bonaerense— a dos presupuestos anuales de Educación, siete presupuestos de Salud o 7,5 presupuestos de Seguridad provincial.

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La lectura política detrás de esos números es clara: para la administración de Axel Kicillof ya no se trata solamente de discutir el ajuste, sino de advertir sobre un proceso de “retiro del Estado nacional” que obliga a las provincias a sostener con recursos propios áreas sensibles mientras cae la recaudación.

La economía real empieza a mostrar el impacto

El problema es que la desaceleración económica ya no aparece únicamente en balances fiscales o variables técnicas. Empieza a verse en la estructura productiva.

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La capacidad instalada de la industria bonaerense cayó casi diez puntos respecto de 2023. En términos simples: hoy, de cada diez máquinas industriales, apenas poco más de cinco están funcionando.

Los sectores más golpeados son justamente los que históricamente traccionaron empleo en la provincia:

la construcción,

la industria automotriz,

y el sector metalmecánico.

El despacho de cemento cayó más del 13%, mientras que la producción automotriz retrocedió cerca del 20% en el primer cuatrimestre del año.

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La consecuencia inmediata es una cadena de suspensiones, retiros voluntarios, reducción de turnos y cierres de plantas. Pero el fenómeno excede la coyuntura empresarial: empieza a configurar un escenario de desindustrialización que remite inevitablemente a otros momentos de apertura importadora y caída de la producción nacional.

El caso que encendió las alarmas

Uno de los ejemplos más contundentes ocurrió en Monte Grande, donde cerró una fábrica de porcelanas con 88 años de historia.

La empresa producía aisladores eléctricos y abastecía gran parte del mercado interno. El dato que más impactó no fue solamente el cierre: la firma remató sus máquinas.

En términos industriales, ese detalle tiene una carga simbólica enorme. Una planta puede suspender personal, reducir producción o esperar una recuperación. Pero cuando liquida maquinaria, el mensaje es otro: no hay expectativa de continuidad.

Desde el Gobierno bonaerense vinculan el caso con la eliminación de aranceles antidumping y con la apertura de importaciones. Es decir, con políticas que reducen la protección sobre la industria nacional frente a productos importados más baratos.

El razonamiento oficial es que la combinación entre caída del consumo interno y competencia externa terminó volviendo inviable a empresas que durante décadas habían logrado sostenerse.

La recesión también cambia cómo se consume

Mientras la producción cae, el consumo tampoco logra recuperarse. Pero el fenómeno más llamativo es la forma en que las familias intentan sostener gastos básicos.

El endeudamiento dejó de ser exclusivamente bancario. Creció el uso de billeteras virtuales, créditos informales y financiamiento encadenado: personas que toman deuda en una aplicación para cubrir vencimientos de otra.

Incluso desde la Provincia advirtieron sobre un aumento de casos de endeudamiento con prestamistas particulares y circuitos informales.

La postal social de la recesión también aparece en otros indicadores cotidianos:

más pluriempleo,

compras fraccionadas,

caída del consumo de carne,

y hogares que reorganizan sus comidas para reducir gastos.

La baja de la inflación, en ese contexto, no alcanza para recomponer ingresos deteriorados durante meses de ajuste.

La discusión que empieza a abrirse

El Gobierno bonaerense busca instalar una discusión más profunda: si el equilibrio fiscal puede sostenerse en el tiempo cuando cae simultáneamente el consumo, la producción y el empleo.

Porque el superávit aparece hoy asociado a una fuerte contracción económica. Y allí emerge el interrogante central: cuánto puede resistir una estructura productiva funcionando por debajo de sus niveles históricos.

La preocupación no se limita a los cierres actuales, sino a la capacidad futura de reconstrucción. Una fábrica que apaga máquinas puede volver a producir. Una que remata sus equipos, difícilmente.

En paralelo, empieza a crecer otro fenómeno: el avance del trabajo en plataformas como salida laboral frente a la pérdida de empleo formal o a salarios insuficientes. La Provincia ya anticipó que impulsará una regulación específica para ese sector.

Todo este escenario será uno de los ejes del Congreso Provincial del Trabajo que se realizará a fines de mayo en Mar del Plata.

El debate de fondo ya parece haberse corrido. La pregunta dejó de ser únicamente cómo bajar la inflación. Ahora empieza a discutirse cuánto tejido productivo puede perder la Argentina antes de que la recuperación económica se vuelva mucho más difícil.