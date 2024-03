El Concejo Deliberante de Vicente López dio inicio este jueves al centésimo período legislativo con la realización de su primera sesión ordinaria del año. En este encuentro, que inició cerca del mediodía y se extendió durante poco más de una hora y media, y que fue encabezado por la exdiputada provincial Verónica Barbieri, quien desde diciembre preside el cuerpo deliberativo, se abordaron diversos temas de importancia para el distrito, marcando el comienzo de una nueva etapa de trabajo legislativo.

Una de las primeras decisiones tomadas en la sesión fue la aprobación de la licencia del concejal oficialista Luciano Terzano, quien dejará su cargo para sumarse al ejecutivo municipal. En su reemplazo, se designó a Graciela Menéndez, quien asumió en su banca luego de prestar juramento, por lo que hubo un total de 23 concejales presentes en el recinto.

Asimismo, se aprobó la renuncia del edil Juan Pablo Menchón Hoffman. Ante esta situación, las autoridades del concejo manifestaron que aguardarán una resolución judicial para tomarle juramento a su reemplazante. Vale aclarar que dentro del bloque libertario, Marta Tello y Sergio Martínez se encuentran en disputa por el puesto de Menchón Hoffman, con la expectativa de una resolución judicial próxima. Por un lado, Martínez sostiene su pretensión en base a la ley de género, una normativa que busca promover la equidad y la representación de ambos sexos en la esfera política y que en este caso, recaería en favor de un varón. Por otro lado, Tello defiende su derecho a ocupar el cargo en virtud de su posición en la lista electoral.

La sesión también incluyó la lectura y aprobación de varios puntos del orden del día, algunos de ellos relacionados con donaciones, así como la autorización de la licencia para la Intendenta Soledad Martínez -quien hace pocos días fue designada como vicepresidenta del PRO a nivel nacional-, en cumplimiento del artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Desde la oposición, el principal reclamo fue que no se habilitó el tratamiento de ninguno de los 20 proyectos presentados por el bloque de Unión por la Patria.

El momento más destacado de la jornada llegó cuando el Concejo aprobó por unanimidad un proyecto de decreto que declara ciudadanos ilustres a los veteranos de guerra o combatientes de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur que residen en el distrito. Esta distinción, que se materializará mediante la entrega de un diploma de honor suscrito por el Honorable Concejo Deliberante, busca reconocer y valorar el sacrificio y la valentía de aquellos que participaron en el conflicto bélico.

El concejal Lucas Boyanovsky, presidente del bloque de Unión por la Patria, expresó el completo respaldo de su agrupación a esta iniciativa. En sus palabras, resaltó la importancia de mantener viva la memoria sobre el significado de Malvinas para el pueblo argentino. Además, subrayó la necesidad de no limitar este reconocimiento al ámbito de la memoria histórica, sino de convertirlo en un reclamo constante y activo por la soberanía de las islas.

"Estos temas marcan el sentido popular y nuestra identidad como argentinos", afirmó Boyanovsky. "Es esencial que este reconocimiento no se quede en el pasado, sino que se traduzca en una política pública continua y vigorosa. Debemos reclamar pacíficamente nuestra presencia en las islas, repudiar la pesca ilegal en la zona y exigir el cese de la explotación petrolera y gasífera en Malvinas. Esta lucha debe ser una causa de todos, un compromiso constante por la defensa de nuestra soberanía", agregó.

Primera sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de Vicente López. Les comparto mi intervención en relación al reconocimiento de veteranos y ex combatientes de la guerra de Malvinas. pic.twitter.com/yfRBj4MYnE — JOSE JAIME (@JoseAngelJaime) March 22, 2024

Por su parte, José Jaime, presidente del bloque de Juntos, remarcó la importancia de la causa Malvinas como un tema que trasciende las fronteras políticas y une a todos los argentinos bajo una misma bandera: la de la nación.

"Malvinas es claramente la causa nacional que nos une a todos como argentinos", afirmó el edil y vecino de Carapachay. "Es una causa que va más allá de las diferencias partidarias, es política pero es apartidaria. Lo más importante es que nos puede unir y siempre tenemos que buscar esos puntos de encuentro".

El concejal destacó que “Malvinas es un tema que ha marcado a todas las generaciones argentinas, independientemente de su trasfondo político o ideológico”. En este sentido, enfatizó la necesidad de “reivindicar la soberanía sobre las islas, así como el respeto y la lucha de los veteranos y combatientes que estuvieron en el conflicto”.

"No podemos cometer los mismos errores del pasado", advirtió Jaime. "Debemos continuar reconociendo, honrando y homenajeando a cada uno de estos héroes. Ellos son historia viva, una historia que debemos aprovechar y seguir homenajeando", dijo.



En otro tramo de la sesión se llevó a cabo un sentido homenaje a la figura de Diana Conti, ex diputada nacional y referente política del kirchnerismo, quien falleció el pasado viernes 8 de marzo a los 67 años. Malena Cholakian, concejala de Unión por la Patria, tomó la palabra para recordar y rendir tributo a la trayectoria y legado de Conti, quien era vecina de Vicente López.

La referente de La Cámpora comenzó su intervención resaltando la “sensibilidad y la trascendencia de este momento tanto a nivel personal como político”. Destacó a Diana Conti como “una militante política comprometida, una mujer de fuertes convicciones y lealtad a sus ideales y representados”. En su discurso, Cholakian rememoró la "cercanía de Conti con sus compañeros y amigos, su valentía para levantar la voz en defensa de los derechos humanos, la inclusión y la igualdad".

La concejala hizo especial hincapié en el coraje de Conti "para enfrentar las adversidades y abrirse paso en un ámbito político muchas veces dominado por hombres". Recordó momentos de lucha y militancia compartidos, recalcando la importancia de su voz “en la defensa de los valores democráticos y los derechos de las mujeres”



No obstante, el homenaje se vio empañado por un momento de tensión cuando Cholakian concluyó su intervención destacando la importancia de mantener viva la memoria de Diana Conti y pidiendo “un minuto de aplausos” en honor a la ex referente kirchnerista. La solicitud fue respetada por la mayoría, sin embargo cinco concejales optaron por no participar y prefirieron no acompañar con las palmas, generando un contrapunto en el recinto.

Cholakian tampoco dejó pasar un comunicado de la agrupación HIJOS, que denunció un grave caso de abuso y amenaza contra una de sus militantes. “Dos hombres la esperaron en su casa, la amenazaron de muerte, la abusaron sexualmente y le dijeron que la iban a matar. Y que eso era por una orden. Que no venían a robarle, que simplemente venían a amenazarla. Esa mujer es una militante feminista y una militante por los derechos humanos. Y en vísperas del 24 de marzo no puedo dejar de repudiar estos hechos y creo que además es un perfecto homenaje a Diana Conti que sin duda hubiera alzado su voz”, concluyó la concejal.

En tanto, el concejal Daniel Szurek, perteneciente a la UCR, también rindió un conmovedor homenaje al ex concejal y ex diputado nacional, Norberto Erro, durante la sesión del Concejo Deliberante. Ante la presencia de familiares y ex concejales como Alejandro “Totito” González y Alberto Expósito, Szurek compartió emocionadas palabras que reflejaron su profundo respeto y admiración por el dirigente del radicalismo, quien falleció en el pasado mes de enero.

"Es muy importante, movilizante para mí en mi primera intervención en este recinto el recordar a la figura de Norberto", comenzó Szurek, rememorando la trayectoria de Erro y su impacto en la política local. "Si bien no era mi amigo por una cuestión generacional obviamente, era un hombre que me dispensó, me regaló su respeto, su afecto", agregó, destacando la calidad humana y el compromiso de Erro con el diálogo y el consenso político.

El Secretario General de la UCR Vicente López también hizo hincapié en los valores democráticos que representaba Erro, señalando su dedicación a la política y su capacidad para respetar a sus adversarios. "Podía ganar o perder elecciones pero nunca jamás iba a descalificar a un adversario, siempre todo en el marco del respeto", afirmó el concejal.

El cierre de su intervención estuvo marcado por un sentido reconocimiento a la figura de Erro y un llamado a continuar su legado. "Si Norberto está escuchando en este momento, seguro lo está haciendo, creo que se puede quedar tranquilo porque es una buena semilla, es una buena huella y los nuevos líderes, los nuevos referentes ya están llegando", expresó.

El discurso de Szurek concluyó con un sentido aplauso, que en esta oportunidad sí contó con la adhesión por parte de todo el recinto, mostrando el respeto y el reconocimiento unánime hacia la figura del radicalismo local, quien fuera candidato a intendente en las elecciones del 2011.

La perlita de color llegó de la mano del concejal Luis Palomino, representante del partido La Libertad Avanza, quien irrumpió en la sesión con una intervención que no pasó desapercibida. Su tono disruptivo desconcertó a más de uno de los presentes en la sala, especialmente después de que varios concejales de la oposición debatieran sobre temas de coyuntura nacional.

"Para mí es la primera sesión ordinaria en este templo. La verdad que pensé que veníamos a tratar temas que nos preocupan muchísimo a los vecinos de Vicente López. Estuvimos acá un par de horas y la verdad que, salvo el homenaje a los veteranos de Malvinas, no hicimos nada. Nos escuchamos, hablamos para saciar nuestro ímpetu en que nos escuche la gente", expresó Palomino, haciendo eco de su descontento.

Sin embargo, su intervención no se detuvo ahí. Dirigiéndose directamente al concejal Boyanovsky, de Unión por la Patria, Palomino enfatizó su postura y sus intenciones en el Concejo Deliberante. "Lo voy a decir porque es mi primera sesión acá y como representante de la Libertad Avanza, no lo tomes a mal, no voy a venir acá a discutir porque no nos vamos más. Si tengo que traer la caja de la corrupción, no nos vamos más de acá, no nos vamos más", afirmó con determinación.

Palomino dejó claro que su objetivo principal es trabajar en proyectos que beneficien directamente a los vecinos de Vicente López. "Yo vengo acá para construir con todas las fuerzas las cosas que a los vecinos les interesan, no otra cosa", recalcó. Además, hizo referencia al proyecto de resolución impulsado por el bloque Unión por la Patria, para repudiar la visita a las Islas Malvinas del ministro británico David Cameron, expresando que considera que poco tiene que ver con los asuntos locales.

La peculiar intervención de Palomino culminó con una nota de humor cuando, al mejor estilo Moria Casán, cerró su alocución enviándole un "besito" al concejal Boyanovsky, quien mostraba rechazo al discurso del edil libertario, desatando risas entre los presentes en la sala.