La disputa por el mantenimiento de las rutas nacionales sumó un nuevo capítulo con la aparición de carteles contra Javier Milei en Santa Fe, en medio de las vacaciones de invierno y el creciente malestar de gobernadores por los recortes presupuestarios. En ese contexto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzó duras críticas al presidente y advirtió: “Nos meten presos si lo hacemos”, al referirse a la imposibilidad de que las provincias repavimenten rutas que no están bajo su jurisdicción.

La reacción de Bianco se dio este lunes durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, al ser consultado sobre el cierre de Vialidad Nacional y la situación de rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial. “Yo me pregunto lo mismo que vos: ¿quién se va a hacer cargo del mantenimiento de las rutas nacionales?”, dijo el funcionario de Axel Kicillof.

Enfatizó que las rutas que cruzan la provincia están gravemente deterioradas, y que desde hace más de dos años no se realiza ningún tipo de mantenimiento ni repavimentación. “Aunque quisiéramos, no podemos hacerlo, porque es ilegal. La provincia no tiene competencia ni jurisdicción. Nos meterían presos si lo hacemos”, disparó.

Los carteles que incomodaron al Gobierno

El reclamo de Bianco coincidió con la aparición de carteles con fondo rojo y letras blancas en tres rutas nacionales clave de Santa Fe: la Ruta 9, la Ruta 33 y la A012, que rodea la ciudad de Rosario. En uno de ellos puede leerse: “¡Atención! Aquí empieza la Ruta Nacional 33, mantenida por el Estado Nacional”. El mensaje apunta directamente a la responsabilidad del gobierno de Milei.

Los carteles surgen en plena disputa entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de los fondos de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La semana pasada, el Senado aprobó una reforma para que estos fondos se repartan de forma automática y diaria entre las provincias, buscando mayor autonomía.

El impacto del cierre de Vialidad y la privatización de rutas

Desde el Ejecutivo nacional se impulsa una privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas, a través de una licitación que aún no logró interés de empresas privadas. En paralelo, se anunció el cierre de Vialidad Nacional, el organismo que históricamente se encargó del mantenimiento de las rutas.

Bianco fue tajante: “El Gobierno tiene la plata. Que use al menos los fondos que le sacó a la provincia para repavimentar las rutas nacionales. Son recursos que no se están usando para lo que corresponde”.

El vocero presidencial Manuel Adorni defendió la privatización, argumentando que se busca mejorar la infraestructura tras años de “despilfarro y corrupción”. Sin embargo, la falta de avances y el creciente deterioro de las rutas encendieron las alarmas, especialmente en el interior del país.

Una disputa federal que impacta en la vida cotidiana

En paralelo, en la Ruta Nacional 3, a la altura de Azul, se realizó una sesión especial del Concejo Deliberante con el acompañamiento de vecinos autoconvocados que exigen convertir esa vía en autovía. El intendente Nelson Sombra remarcó la necesidad de “unidad” para enfrentar el problema de las rutas, y cuestionó el abandono por parte del Gobierno nacional.

La tensión entre Nación y provincias sigue escalando, con una infraestructura vial cada vez más deteriorada y sin respuestas claras desde el Ejecutivo. Mientras tanto, los carteles en Santa Fe y las declaraciones de Bianco reflejan una creciente presión para que la Casa Rosada asuma las responsabilidades que le marca la Constitución.