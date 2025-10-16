"No se la bancan para responder": las chicanas de Santilli y Reichardt a Taiana por su faltazo al debate bonaerense
Los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Airescriticaron duramente a su par de Fuerza Patria por su negativa a participar en un debate televisivo.
En la recta final de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, y la candidata Karen Reichardt arremetieron contra Jorge Taiana, postulante de Fuerza Patria, tras su decisión de no asistir a un debate televisivo propuesto por el programa A Dos Voces de TN.
A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Santilli expresó: “No se la bancan para responder”, acompañando su mensaje con un video del programa donde se reveló que el entorno de Taiana había comunicado su decisión de no participar al debate. En el video, los conductores del programa leyeron un mensaje de una vocera de Taiana que indicaba: “Jorge no va a participar del debate propuesto”.
En respuesta a la ausencia de Taiana, Santilli había extendido previamente una invitación abierta al candidato de Fuerza Patria para debatir “donde quiera, a la hora que quiera, como quiera”. Esta invitación se mantuvo incluso después de que la Justicia Electoral confirmara su posición como candidato principal de LLA tras la renuncia de José Luis Espert.
Por su parte, Karen Reichardt, candidata de LLA, también expresó su descontento en redes sociales, cuestionando la actitud de Taiana al no presentarse al debate. “¿Te quedaste en silencio?”, escribió Reichardt, aludiendo a un desafío previo de Taiana a debatir con ella antes de que se definiera la candidatura de Santilli.
La negativa de Taiana se produce en un contexto electoral tenso, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La campaña en la provincia de Buenos Aires se encuentra en su etapa final.
