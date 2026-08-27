Bajo la consigna “No son falsas denuncias, faltan denuncias”, legisladoras y legisladores de distintos bloques participaron de una Mesa de Trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para analizar el proyecto impulsado por la senadora nacional Carolina Losada, que propone modificar el Código Penal y endurecer las penas ante casos de presuntas falsas denuncias.

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El encuentro fue organizado por la diputada Noelia Saavedra y se desarrolló en la Sala 30 del Palacio Legislativo bonaerense. Participaron las diputadas Lucía Iañez, Mónica Schlotthauer, Evelyn Flores Yans, Ayelén Rasquetti y Cintia Romero, el diputado Christian Castillo y las senadoras Mónica Macha y Valeria Arata.

También estuvieron presentes familiares de víctimas de femicidio, madres protectoras e integrantes de organizaciones feministas, sociales y políticas, quienes expresaron su rechazo a la iniciativa y plantearon sus preocupaciones sobre las consecuencias que podría generar.

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Cuestionamientos al proyecto

Durante la jornada se puso el foco en el impacto que, según los participantes, podría tener el endurecimiento de las penas sobre las personas que buscan denunciar situaciones de violencia.

Uno de los datos centrales expuestos durante el encuentro señala que, de acuerdo con un relevamiento federal basado en más de ocho millones de causas penales, las investigaciones por falsa denuncia representan apenas el 0,09% del total.

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En ese marco, los participantes sostuvieron que avanzar con nuevas sanciones penales podría generar mayores obstáculos para el acceso a la Justicia, especialmente para mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

También plantearon su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre las infancias, particularmente en casos vinculados a denuncias de abuso sexual.

Un documento contra el endurecimiento de penas

Como cierre de la actividad, se leyó un documento que fue refrendado por las personas presentes. Allí expresaron su rechazo a iniciativas que, según plantearon, puedan desalentar o dificultar las denuncias de violencia de género.

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Los participantes asumieron además el compromiso de continuar con sucesivos encuentros para debatir y cuestionar proyectos o acciones que consideren que ponen en riesgo el derecho de las mujeres a denunciar situaciones de violencia.

La jornada volvió a instalar así en la Legislatura bonaerense el debate sobre las denuncias por violencia, las llamadas falsas denuncias y el alcance de las respuestas penales, en medio de una fuerte discusión política en torno a las políticas de género.