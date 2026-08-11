Facundo Moyano rompió el silencio este lunes por la noche y habló por primera vez públicamente tras el episodio ocurrido la semana pasada en Belgrano, donde su pareja, Candela Arizaga, salió corriendo de su departamento y el sindicalista quedó involucrado en una causa por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

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En una entrevista con Telefé Noticias, Moyano dio su versión de lo ocurrido y negó haber ejercido violencia contra su pareja. Además, aseguró que dentro del departamento Arizaga sufrió un paro cardiorrespiratorio y que él le realizó maniobras de RCP para reanimarla.

Según relató, luego de despertar, su pareja habría tenido un episodio que derivó en que saliera corriendo del edificio hacia la calle.

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Facundo Moyano: "No tengo actividad pública, no soy más diputado, no tengo por qué dar a conocer mis gastos, mi sueldo, mi nada"



El exdiputado habla mano a mano con Rodolfo Barili. Mirá más #TelefeNoticias en vivo en https://t.co/NxAWp6wCyO pic.twitter.com/9tH2EjhDCh — Telefe Noticias (@telefenoticias) August 11, 2026

La pregunta que incomodó a Moyano

El momento más tenso de la entrevista con Rodolfo Barili se produjo cuando el periodista cambió el eje de la conversación y le preguntó por el departamento en el que vive y cómo hace para afrontar su costo, teniendo en cuenta que actualmente se desempeña como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines.

Moyano cuestionó la pregunta y respondió: “No te tenés por qué enterar dónde vivo, hasta por seguridad”.

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Sin embargo, Barili insistió y explicó por qué consideraba pertinente realizar la consulta. “La pregunta es cómo vive alguien que tuvo vida pública, que es dirigente sindical en ese lugar”, planteó.

El periodista le recordó así su pasado como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que Moyano ocupó entre 2011 y 2015.

“¿Yo tengo que dar algún tipo de explicación?”

Ante la insistencia del conductor de Telefé Noticias, Moyano volvió a cuestionar la pregunta y sostuvo que no tenía por qué brindar detalles sobre su vivienda.

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“¿Hay algún tipo de acusación respecto a eso? ¿Yo tengo que dar algún tipo de explicación?”, respondió.

Luego agregó: “Vos me querés preguntar cuánto pago y yo por qué te tengo que decir cuánto pago yo de alquiler, por qué te tengo que decir si es prestado o si me lo dan”.

Barili continuó con la consulta y el sindicalista mantuvo su postura, argumentando que esos datos forman parte de su vida privada.

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La respuesta de Moyano

Finalmente, Moyano sostuvo que ya no ocupa un cargo público y que, por ese motivo, no considera que tenga la obligación de informar sobre sus ingresos, gastos o domicilio.

“Yo ni siquiera siendo funcionario público te lo tengo que contestar. Yo no estoy atado a la Ley de Ética Pública que dice que no podés hacer negocios contradictorios a tu actividad pública y no soy más diputado nacional”, afirmó.

En ese sentido, concluyó: “No tengo por qué dar a conocer mi domicilio, mis gastos, mi sueldo y mi nada. No tengo obligación de responder sobre mi vida privada”.