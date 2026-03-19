El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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En un comunicado, la entidad consideró el anuncio del gobierno de Javier Milei como una medida “desacertada, extemporánea y peligrosa para los intereses de la salud pública de todos los argentinos”.

En las últimas horas, el canciller, Pablo Quirno, confirmara la salida oficial de la OMS, luego de que la administración de Javier Milei criticara, especialmente, la acción del organismo durante la pandemia del Covid-19 y se alineara con una política similar que lleva adelante Donald Trump. Justamente con Estados Unidos, y Liechtenstein, son los únicos tres países miembros de la ONU que no forman parte de la OMS, entidad que fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales.

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Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

“La medicina moderna no se concibe de forma aislada. La salud es un fenómeno global que requiere cooperación técnica, estándares unificados y vigilancia epidemiológica constante”, destacaron los médicos bonaerenses al cuestionar la medida que, agregaron, “nos sitúa en una posición de vulnerabilidad sanitaria crítica”.

Para el Colegio, el rol de la OMS es clave en relación a las alertas tempranas ante brotes infecciosos y nuevas variantes virales. “Sin este acceso directo, la capacidad de respuesta del país ante futuras amenazas se verá seriamente demorada”, señalaron en un comunicado.

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Por otra parte, se destacó que la salida del organismo internacional podría generar un “aislamiento en estándares de calidad”, debido a que “la validación de protocolos de tratamiento, la seguridad de los medicamentos y la acreditación de laboratorios nacionales dependen de normas internacionales OMS”.

En este marco, el Colegio de Médicos hizo “un llamado a la reflexión” a las autoridades nacionales, enfatizando en que “la salud de la población debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica”.