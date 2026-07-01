Viajar en colectivo será más caro para los pasajeros bonaerenses desde este miércoles 1° de julio. El boleto mínimo de las líneas de jurisdicción provincial pasó a costar $1.059,28, mientras que también aumentaron las tarifas en la Ciudad de Buenos Aires, el subte y los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese contexto, el Gobierno nacional implementó un cambio que impactará en millones de usuarios de la tarifa social de la tarjeta SUBE: el descuento dejará de actualizarse automáticamente cada vez que aumenten los pasajes.

Ads

La modificación fue oficializada mediante la Resolución 40/2026, publicada en el Boletín Oficial. Si bien el beneficio del 55% se mantiene, a partir de ahora se calculará sobre una tarifa de referencia fijada por el Estado y no sobre el valor vigente del boleto.

Hasta ahora, cuando aumentaba el precio del pasaje, también crecía el monto del descuento que recibían los beneficiarios de la tarifa social. Con el nuevo esquema, esa actualización automática desaparece. De esta manera, si las tarifas vuelven a subir y el Gobierno no modifica la tarifa de referencia, los usuarios deberán afrontar una parte cada vez mayor del costo del viaje.

Ads

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasó a costar $1.059,28 tras una suba del 4,3%. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires el valor mínimo se ubicó en $820,60, con un incremento del 4,1%.

El subte también aumentó un 4,1% y el viaje con SUBE registrada pasó a costar $1.621. Por su parte, los trenes del AMBA iniciaron un esquema de incrementos escalonados y el boleto mínimo subió a $380,10, con nuevas actualizaciones previstas para agosto y septiembre. Además, desde el 15 de julio el boleto mínimo de las líneas de colectivos de jurisdicción nacional aumentará de $728,28 a $742,81.

Ads

Según explicó el Gobierno, la modificación busca evitar que el subsidio aumente automáticamente cada vez que provincias o municipios actualicen las tarifas del transporte, lo que permitirá una mayor previsibilidad del gasto público destinado a este beneficio.

Puede interesarte

La resolución aclara que no cambia el porcentaje del descuento ni el universo de beneficiarios. Continuarán accediendo a la tarifa social jubilados y pensionados, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, el Seguro por Desempleo, Pensiones No Contributivas y otros programas sociales.

En la práctica, el impacto del nuevo esquema no será inmediato, pero sí se hará sentir con los próximos aumentos del transporte. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, el descuento de la tarifa social ya no acompañará automáticamente las subas del boleto, por lo que el beneficio podrá perder cobertura con el paso del tiempo si el Gobierno mantiene sin cambios la tarifa de referencia sobre la que se calcula el subsidio.