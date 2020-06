Mientras ANSES impulsa el segundo pago de IFE para trabajadores informales o monotributistas A y B, hay una tanda de beneficiarios que aún no percibió los primeros 10 mil pesos. LaNoticia1.com accedió a casos donde la web de ANSES dice que ya cobró pero eso nunca sucedió. Otro tipo de maniobra irregular surge del contraste de referentes que se ofrecían a "facilitar" trámites y terminaron cobrando el dinero del verdadero beneficario mientras otros sólo se enteran cuando intentan la comunicación directa con la asistencia telefónica de Anses.

En la web figura que cobró pero eso no sucedió

“El dinero fue depositado en la CBU que indicaste al momento de elegir el medio de cobro. Podrás retirarlo en cajeros automáticos según las condiciones de tu banco”, dice la web oficial ante un beneficiario con su DNI terminado en 8. Lo cierto es que ese pago nunca se realizó a pesar de haber seguido todos los procesos correctamente.

Una (des) atención telefónica y respuestas insólitas

ANSES puso una supuesta solución a casos no resueltos con la línea 130. Comunicarse no es cosa sencilla ya que al marcar ese número la llamada se corta sola. Quizás sea producto de la congestión pero quien quiera llamar debe estar cargado de paciencia.

Luego de pulsar la opción 0 y 2 y lograr ser atendido, aquello que debería ser una solución no es más que una declaración de buenas intenciones o de respuestas insólitas e imposibles de cotejar con una persona física.

“Les pregunté cómo puede ser que en la web figure que cobré y no cobré. La respuesta es que están trabajando en el problema pero la realidad es que lo vienen diciendo desde el 4 de mayo, fecha en la que debería haber cobrado y todo sigue igual”, explicó el "beneficiario" a LaNoticia1.com.

El beneficiario perjudicado aclaró que sus datos están bien ingresados y que el medio de pago elegido es el CBU. Dado que su DNI termina en 8, la fecha de cobro era el 4 de mayo pero mientras anuncian el segundo IFE, sigue esperando que le paguen el primero.

“Una vez llamé y me mandaron al cajero diciéndome que capaz no figuraba en el CBU pero la plata podía estar depositada. No solo me resultó ridículo sino que me pareció peligroso que manden a la gente a los cajeros sin sentido. De todas formas fui, y por supuesto, no había nada”, detalló el hombre que aún espera el cobro.

En el video que difunde la ANSES sobre como cargar el CBU, dice explicitamente que "no hace falta que te acerques a la ventanilla del banco". Parece que los que atienden el teléfono o quienes los capacitaron todavía no lo saben.

El hombre que está esperando el cobro afirmó que “vengo llamando hace un mes. Me dijeron que espere unos días, después que aguarde hasta el 28/05, ahora hasta el 08/06 pero nada cambia y la respuesta es la de un disco rayado, ´estamos trabajando para solucionarlo´. Dicen que no tienen más información y nosotros nos quedamos sin canales de reclamo, a la deriva”.

En la web de ANSES, más precisamente, en el posteo del anuncio del segundo IFE, los comentarios se cuentan por miles. Entre los que reclaman hay casos como el descripto:

Estafa de "facilitador del trámite" y Documentos utilizados

Otro caso ya tramita en una fiscalia que podría encuadrar en el delito de estafa a una persona que se ofreció como "facilitador del trámite" y con el paso de los días se pudo comprobar que había retirado de un cajero automático del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el dinero que le correspondía a una beneficiaria.

Esa situación, impulsa ahora la consulta de otras personas que piensan que sus DNI fueron utilizados para estas maniobras al no tener cuenta bancaria habilitada como sí las poseen los que ya cobraban AUH y pensiones, pero hasta los monotributistas A y B o "sociales" que no tenían registro bancario pudieron haber sido víctimas de estas prácticas que están llegando a oídos de las pocas oficinas del organismo que están abiertas al público. Las próximas horas serán claves para al menos otros tres casos que está investigando un periodista de este site.