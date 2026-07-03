La ola polar sigue golpeando con fuerza a la provincia de Buenos Aires y este viernes se vive la jornada más fría del año. Con temperaturas que en algunos municipios descendieron hasta los 6 grados bajo cero y heladas generalizadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por frío extremo para buena parte del territorio bonaerense.

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La intensidad del fenómeno ya dejó postales inusuales en la provincia. Durante la jornada del jueves se registraron nevadas en distintos sectores de Mar del Plata y también en Necochea, donde vecinos compartieron imágenes y videos del fenómeno, algo que no ocurría desde hacía varios años en ambas ciudades.

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Las condiciones más severas se concentran en el centro y oeste de la provincia. Entre los municipios alcanzados por la alerta naranja se encuentran Bolívar, Las Flores, Roque Pérez, Lobos, Navarro, Pila, General Paz (Ranchos), San Miguel del Monte, Chascomús, Castelli, Tordillo, Maipú, Ayacucho, General Madariaga, Mar Chiquita (Coronel Vidal) y Balcarce, entre otros.

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Según informó el SMN, la alerta naranja implica un riesgo moderado a alto para la salud, especialmente para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. En el resto de la provincia rige una alerta amarilla por bajas temperaturas.

Durante la madrugada de este viernes, en distintos puntos del interior bonaerense se registraron mínimas de entre 5 y 6 grados bajo cero, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el termómetro marcó apenas 0,2 °C, la temperatura más baja de lo que va de 2026. Incluso, en algunos sectores del país hizo más frío que en Ushuaia.

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Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico anticipa una máxima de apenas 10 °C durante la tarde y una noche muy fría, con temperaturas de entre 4 y 7 °C.

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El fin de semana comenzará con condiciones similares. El sábado continuará el ambiente invernal, aunque con un leve ascenso de las temperaturas. En el conurbano todavía podrían registrarse heladas durante la madrugada y la máxima rondará los 11 °C.

El cambio llegará el domingo, cuando aumentará la nubosidad y podrían regresar las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% hacia la tarde y la noche, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 12 °C.