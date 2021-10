El presidente Alberto Fernández fue el principal orador del acto homenaje a Néstor Kirchner en el estadio Francisco Urbano, de Morón. Allí refirió ante las negociaciones con el FMI que "no nos vamos a arrodillar".

"Sabemos que hay una Argentina postergada y que padece y somos los primeros en preocuparnos por eso. En Avellaneda, un compañero me dijo, ´Presidente le pido que no nos arrodillemos´. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro para pagar una deuda", dijo.

Y agregó: "¿Cómo piensan que son las negociación con los acreedores? Se piensan que no hay presiones. En vez de pedirme a mí que apure el acuerdo con el Fondo por qué no le piden al Fondo que se haga responsable de darle a la Argentina una deuda que no podía pagar. Eso no lo veo en ningún diario".

En un estadio casi repleto, en las tribunas y el césped, el mandatario estuvo acompañado por el diputado Máximo Kirchner, el presidente de la cámara baja, Sergio Massa, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, ministros, intendentes y dirigentes del oficialismo.