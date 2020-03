Por Christian Thomsen Hall

¿Te sorprendió la liberación del exministro Julio De Vido?

La liberación de Julio De Vido tuvo que ver con una causa que no está emparentada con la masacre de Once. Lo que a nosotros nos sorprende no es la libertad de De Vido, lo que nos sorprende es como puede ser que a un año y medio de la condena contra julio De Vido por la masacre de Once por ser culpable de la administración fraudulenta de bienes del Estado, la Cámara de Casación que es la encagargada de dejar firme la condena, todavía no se haya expedido. Si la Cámara de Casación se hubiera expedido, hoy Julio de Vido estaría tras la rejas. Nosotros no entendemos por qué esa situación no ocurre y provoca que esta herida que tenemos no pare de sangrar nunca.

¿Creés que el cambio de Gobierno influyó en esta decisión de la Justicia?

No lo sé. A pesar de todo lo que nos pasó a los familiares y a la sociedad, porque la masacre de Once nos pasó a todos, yo quiero creer que vivo en un país donde los poderes son autónomos como lo indica la Constitución nacional. Espero que muy prontamente la Cámara de Casación y la Corte Suprema confirmen la condena de De Vido y nos permitan encarar nuestra vida desde otro lugar. Porque insisto, la masacre de Once aparece y desaparece en los noticieros, pero nuestro sufrimiento de todos los días no. Entonces es imprescindible que ese círculo de Justicia se cierre para que nosotros podamos recomenzar nuestra vida de otra manera.

¿Adónde viajaba tu hijo Lucas aquel 22 de febrero de 2012?

En esa mañana de feriado Lucas tomó el tren para ir a trabajar y corrió hasta el tren para llegar a horario y no perder el presentismo. Como el tren estaba tan lleno, entró por donde pudo y terminó ingresando por la ventanilla de esa maldita cabina del cuarto vagón que tendría que haber estado cerrada. Lucas murió por el aplastamiento del tercer vagón sobre el cuarto, tardan tres días en encontrarlo y los responsables del operativo de seguridad fueron liberados luego de semejante atrocidad. Por eso los familiares de Lucas tenemos un sufrimiento triple todos los días.

¿Qué sentís cuando sabés que el dinero para mantener los trenes se utilizó en muebles exóticos, joyas, carteras italianas y prepagas privadas?

Para nosotros, para las personas normales, es muy difícil pensar como esos delincuentes. No puedo explicar, por ejemplo, como multimillonarios como los hermanos Cirigliano le pagaban la prepaga de salud a la hermana con la tarjeta corporativa que se paga con el dinero de todos los argentinos. Eso los define, como define a Ricardo Jaime haber puesto un auto cero kilómetro a nombre de su mamá de más de 80 años que no sabía ni manejar. Todo eso define el status ético y moral con la que enfrentan la vida estos delincuentes. Por eso es repugnante cuando uno los escucha decir barbaridades. Y también es repugnante la vista gorda que hizo De Vido, quien no controlaba los subsidios y cajoneaba las denuncias de los trabajadores.

Fueron 3527 millones de pesos los subsidios que recibió hasta ese momento TBA por parte del Gobierno. ¿Nadie del Gobierno vio nada?

Vieron todo y sabían todo. Dentro del conglomerado de empresas de los Cirigliano estaba la empresa Emfer. Cuando había que mandar a arreglar un tren porque se caían a pedazos, los Cirigliano los mandaban a Emfer. Pero resulta que ese arreglo se lo cobraban al Estado. Entonces ellos recibían la plata de los subsidios, no lo invertían, dejaban que el tren se pudriera y cuando se pudría, lo mandaban a Emfer que era una empresa de ellos y el Estado les pagaba el arreglo de lo que ellos tendrían que haber mantenido en buenas condiciones con dinero de los subsidios. Así cobraban los subsidios y aparte cobraban el arreglo absurdo de trenes que tenían más de 60 años sobre las vías.

Las pruebas son claras con respecto al estado calamitoso de los trenes...

Es que ninguno de esos trenes tendrían que haber funcionado porque estaban podridos de punta a punta. Según consta en los propios mails de la empresa, el tren Chapa 16 en el que murió Lucas, estaba destinado a desguace. Ese 22 de febrero de 2012 circulaba con 9 personas por metro cuadrado a lo largo de todos los vagones y con falta de compresores en todas las cañerías internas del tren, que fue lo que hubiese permitido el frenado de la formación. El tren no frenó por la propia desidia de los funcionarios y los empresarios.

El Gobierno pudo de moda la palabra solidaridad. ¿Tuvieron ellos alguna vez solidaridad con los familiares de la tragedia de Once?

Las únicas muestras de solidaridad y contención ha sido por parte de la gente en la calle que se repite y se sostiene, al igual que la prensa en cualquier lugar del país, se sigue interesando por lo que nos pasa. El grupo de familiares se ha hecho familia en el dolor con pérdidas dolorosísimas dentro del grupo, de compañeros que partieron sin tener el resultado que nos merecíamos. Después no mucho más, las heridas psicológicas y físicas se han hecho un callo que es imposibles de desasnar. Pero aún así seguimos. Y seguirremos. Porque en esto se fue parte de nuestra vida, porque todos perdimos un ser irrepetible. Y cuando digo todos, hablo de todos los argentinos, porque esto le podría haber pasado a cualquiera.