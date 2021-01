El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni aseguró que "el grupo más contagioso en este momento son los jóvenes" y que la organización de "las fiestas clandestinas es un conflicto que vamos a tener pasada la pandemia" en una entrevista con Lanoticia1.com.

En cuanto al grupo de jóvenes el ministro explicó su condición "porque son los que no se contagiaron durante estos diez meses" y "estuvieron prácticamente encerrados en sus casas entonces no tomaron contacto con el virus".

"En la medida que empieza a aumentar la circulación, se empiezan a juntar con las vacaciones donde hay mayor circulación de gente, ese grupo etario que durante tiempo estuvo encerrado, sin la posibilidad de generar defensas, sin posibilidad de contagiarse, ahora se contagian de manera masiva", dijo, y señaló que "no solamente se contagian ellos, ya que además son agentes transmisores".

Berni agregó: "Esa cantidad de jóvenes importantes que forman un grupo etario de peso y de consideración, al salir todos juntos, al levantarse la cuarentena, al volver a retomar ese ritmo de vida normal que han tenido, se han expuesto todos juntos a la circulación del virus. Por lo tanto se han contagiado y aparte actúan como agente transmisor".

Previo a conocerse la resolución que restringe la circulación nocturna así como la realización de todo tipo de reuniones entre la 1 y las 6 de la mañana, el funcionario comentó que la organización de "las fiestas clandestinas es un gran problema y me parece que es un conflicto que vamos a tener pasada la pandemia".

"Soy de aquellos que creen que las fiestas clandestinas han sido un emergente de una situación excepcional como ha sido la pandemia y que parece que funciona desde el punto de vista hasta económico para algunos sectores donde hacen sus propias fiestas, y donde, además, como son puertas adentro, no están expuestos al control del municipio y de diferentes autoridades. A veces no solamente circula mucho alcohol, sino otro tipo de sustancias y que no deja de ser un negocio para un par de especuladores e inescrupulosos", añadió.

Berni también sostuvo que "a través de las fiestas clandestinas se va a tener que rever muchos sistemas de legislación, porque creo que es un emergente que va a intentar perdurar en el tiempo. Surgió de manera abrupta y por sobre todas las cosas, se ha expandido a lo largo de lo ancho del país".

"El sistema de salud está poniéndose en rojo y en alerta"

En cuanto al panorama epidemiológico y las medidas que se toman, el ministro ahondó en que "se comete un error porque todo el mundo lo que hace es contabilizar cantidad de contagios sin analizar cómo es la situación del sistema sanitario y su capacidad de soportar esta ola de contagios".

"En ese sentido, el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires es compartido porque se comparte entre todos los distritos", precisó, e hizo hincapié en que "lo importante es preocuparse cuando ya tiene el 80% de las camas ocupadas". "El sistema de salud está poniéndose en rojo y en alerta. De hecho, hay muchos más casos de los que imaginamos porque a medida que los contagios avanzan, los test y los hisopados no se realizan porque la gente no se los realiza", resaltó.

"Cualquiera de ustedes deben tener conocidos que en la familia un miembro se contagió y el resto teniendo los síntomas se quedaron en su casa y no se hicieron los hisopados. A medida que van avanzando los contagios los hisopados dejen de ser un número fidedigno, no por un error ni una mala contabilidad si no porque la realidad supera en la posibilidad de hacerse los hisopados", subrayó.

Y continuó: "Por el otro lo más importante no es solamente saber la cantidad de camas intensivas que uno tiene disponible, si no el modo de mortalidad la cantidad de pacientes que uno tiene en terapia intensiva, si esa mortalidad aumenta o no. Y el número de camas que tiene que ver con la cantidad de días que tiene un paciente internado en terapia intensiva y eso nos está dando una proyección hacia dónde va la circulación del sistema de salud."

"Un muerto es un muerto pero lo que pasa es que primero la mortalidad tiene que ver con el estado de salud previo al contagio. Por eso hay una diferencia entre aquellos que son pacientes de riesgo, fundamentalmente tres enfermedades: diabetes, hipertensión y obesidad, son tres enfermedades que complican la evolución del contagio. A partir de allí no hay un número cuantitativo para comparar si es mucho o poco porque tiene que ver con el estado previo de salud", indicó el ministro quien además de militar retirado, también es médico cirujano.

Y agregó: "Aparte hay una situación que muy pocos médicos tienen en cuenta. Cuando un paciente entra en terapia intensiva y entra en respirador, no hay un medicamento o un tratamiento efectivo para afrontar el coronavirus. Por lo tanto, tiene que ver más con el estado previo del paciente que con la calidad del sistema de salud. La sobrevida en terapia intensiva no está tan relacionado a la calidad del sistema de salud si no al estado previo del paciente antes de entrar a terapia intensiva".

"El mismo equipo médico puede atender a dos pacientes con la misma sintomatología, uno evoluciona bien y el otro evoluciona mal haciéndole el mismo tratamiento. El grado de mortalidad no está en relación directa con la calidad del servicio de terapia intensiva. Cuando hablo de calidad estoy hablando de los parámetros mínimos de atención, eso es desde ya entendible", señaló.

Vacuna: "Estamos ante la presencia de uno de los negocios más importante de los últimos 100 años"

El ministro de seguridad consideró que "la producción de esta vacuna (contra el coronavirus) es un negocio millonario". "Por lo tanto, cada uno de los laboratorios trata haciéndolo inverso contra el resto de las vacunas. Eso es algo que sucedió en la historia económica de las grandes corporaciones".

"Este mismo tipo de vacunas, los mismos laboratorios, pudieron encontrar de manera rápida una solución para la pandemia del Ébola que estaba haciendo estragos en el África cuatro, cinco años atrás", aseguró.

Y agregó: "Hay diferentes tipos de vacunas que actúan de diferente manera y se genera inmunidad de diferentes formas. Por lo tanto, ya hay una discusión en el mundo científico sobre mayor o menor efectividad de cada una de las vacunas. Pero más allá de eso estamos ante la presencia de uno de los negocios más importante de los últimos 100 años, no tengo ninguna duda".

"Toda vez que una persona se vacuna está ingresando a su cuerpo un antígeno que tiene producir anticuerpos. Esa reacción que produce la vacuna por lo general siempre produce alguna sintomatología como fiebre, dolor localizado, alguna aglomeración en el lugar de la inyección, no son complicaciones son reacciones típicas de cualquier tipo de vacunación. Algunas hacen más, otras menos, todo depende de la capacidad de reacción que tiene el sistema inmunitario de cada uno de los pacientes que se aplica la vacuna. Eso no es una regla generalizada, si no depende de esa capacidad de reaccionar de cada paciente. Es normal, es esperable y no hay que tener ningún tipo de temor, son reacciones esperables". Y subrayó: "No es una cuestión de gustar o no gustar".

Futuro político

Al respecto de ello, Berni dijo que "eso lo determinará el gobernador a la hora de tener que realizar la estrategia electoral". "Todo el equipo de la provincia - continuó - está ahora con la cabeza puesta en cómo atender y cómo llevar adelante, no solamente este verano si no un verano en pandemia que lo ha convertido en un desafío muy particular".