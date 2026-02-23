El expresidente Mauricio Macri afirmó que “es una locura que el pobre corra detrás de lo que cree que debería tener” y volvió a quedar en el centro de la polémica. La frase la pronunció durante una entrevista en el stream La Fábrica, donde reflexionó sobre la pobreza, el rol del Estado y la situación económica.

En ese mismo intercambio, Macri sostuvo además que “un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años”, al comparar las condiciones actuales con las de comienzos del siglo XX. Argumentó que hoy existen servicios básicos como cloacas, agua corriente, transporte público y educación pública.

Las declaraciones se dieron en un contexto de crisis industrial que impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires. Durante la entrevista, el exmandatario también se refirió al cierre de la planta de FATE en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, que dejó a 920 trabajadores sin empleo.

“Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta”, expresó al hablar de la situación de las empresas y el empleo.

Macri se definió como “un liberal que cree en la capacidad de la gente” y aseguró que la riqueza “la genera el sector privado o el emprendedor”. También planteó que el Estado “tiene que saber administrar” y consideró que el único tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que pagan los empresarios, con el objetivo —según explicó— de garantizar seguridad jurídica y oportunidades.

