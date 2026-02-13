La paritaria bonaerense sumó un nuevo capítulo de conflicto. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió en su congreso sindical de este viernes rechazar la propuesta salarial del 3% presentada por el Gobierno provincial y votó por unanimidad no iniciar el ciclo lectivo.

Ads

La definición impacta de lleno en el arranque de clases en la provincia de Buenos Aires y vuelve a tensar la negociación con la gestión del gobernador Axel Kicillof. La oferta había sido presentada esta semana en el marco de la negociación salarial con estatales y docentes, y ya había sido rechazada por la FEGEPPBA, tal como informó LANOTICIA1.COM en su cobertura sobre la >paritaria bonaerense 2026 y el ofrecimiento del 3%.

Puede interesarte

Desde la FEB sostuvieron que el porcentaje resulta insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. No es la primera vez que el gremio docente adopta esa postura: en enero también había rechazado una propuesta oficial que incluía un 1% retroactivo a diciembre de 2025 (con impacto en el aguinaldo) y un 2% a partir de enero de 2026, por considerarla insuficiente.

Ads

En paralelo, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), el gremio docente más grande de la Provincia, realiza por estas horas un plenario de secretarios generales donde definirá los pasos a seguir. La decisión de ese espacio será clave para determinar el alcance del conflicto y el posible inicio o no de las clases.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo bonaerense habían argumentado que la propuesta del 3% se da en un contexto fiscal complejo, marcado por la caída de la recaudación y el recorte de transferencias nacionales. Sin embargo, para los gremios el impacto real en el salario de bolsillo sigue siendo menor al necesario para recuperar lo perdido.

Ads

Con la FEB ya alineada en el rechazo y con mandato de no iniciar el ciclo lectivo, la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires entra en una etapa decisiva, con el calendario escolar como principal factor de presión.