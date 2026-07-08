El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobó, por mínima diferencia, la última propuesta salarial presentada el lunes por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que incluye un 7% de incremento para los meses de julio y agosto, además de otros puntos relacionados con las condiciones laborales del sector.

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“El margen estrecho de aprobación habla a las claras de una evidente preocupación dentro del sector docente por diversas cuestiones que exceden lo salarial”, aseguró Liliana Olivera, presidente de la FEB, el segundo gremio de docentes provinciales más grande y que tiene mayor peso en el interior bonaerense.

Y agregó que “sabemos que los salarios docentes han sido muy golpeados por los avatares económicos, pero también entendemos que se ha llegado a esta propuesta de incremento luego de arduas negociaciones”.

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Luego de las consultas y asambleas realizadas en cada distrito, los congresales aprobaron este mediodía la oferta salarial entregada por el Ejecutivo bonaerense, manifestando distintos reclamos que los docentes vienen realizando en sus distritos.

Hoy el ministro de Trabajo, Walter Correa, manifestó su expectativa de alcanzar el consenso y volvió a apuntar contra la administración nacional por el impacto de sus políticas sobre las cuentas provinciales. El titular de la cartera laboral responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por las dificultades al denunciar un "ahogo financiero y económico" y sostuvo que la gestión nacional "focaliza toda su estrategia en ir en contra del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires".

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Por su lado, Olivera sostuvo: “Creemos que además de los salarial, esta propuesta aborda estrategias para enfrentar las numerosas situaciones de violencia que sufren los docentes en sus lugares de trabajo, una cuestión que es de suma importancia y que venimos reclamando desde hace años, con la implementación del Acuerdo de Resguardo y Reparación pero también con una acción concreta del Estado”.

La propuesta aprobada hoy incluye un incremento salarial del 7% a cobrar en dos tramos: el primero, de un 5%, en el mes de julio. Y el segundo, del 2%, a cobrar con los salarios de agosto. Además, la titularización de docentes de Educación Técnica y Agraria, el mejoramiento del sistema de Licencias Médicas, el proceso de revisión del Régimen Académico de Educación Secundaria, y la necesidad de implementar propuestas estratégicas referidas al impacto de la baja de natalidad.

Asimismo, Olivera indicó que “seguimos reclamando la garantía en las prestaciones del IOMA, el avance sobre un Convenio Colectivo de Trabajo específico para nuestro sector y la defensa irrestricta de nuestro IPS".