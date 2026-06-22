La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) elevó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para reclamar la urgente reapertura de la negociación paritaria.

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En la presentación, la AJB señaló la necesidad de retomar de manera inmediata la discusión salarial “ante el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, producto de la inflación, el incremento de las tarifas de servicios y el impacto de la situación económica sobre los ingresos de las y los trabajadores judiciales”.

En los últimos días, el Ejecutivo ya había recibido una solicitud similar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por los salarios de los estatales bonaerenses.

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Cabe recordar que las asambleas departamentales del gremio que conduce Hugo Russo aceptaron por amplia mayoría la propuesta salarial presentada en la última reunión paritaria en el mes de febrero.

La propuesta aceptada consiste en un incremento del 9% para el período febrero-marzo-abril, calculado sobre base enero 2026, compuesto de la siguiente manera 1,5% de incremento consolidado, correspondiente al adelanto otorgado en febrero a cuenta de futuros aumentos, 5% de incremento en el mes de marzo, calculado sobre base enero 2026 y 2,5% de incremento en el mes de abril, también calculado sobre base enero 2026.

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