Tras la oferta a docentes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con la mayoría de los gremios estatales (trabajadores enmarcados en la Ley 10.430) un nuevo aumento salarial del 7,5% escalonado en marzo y abril.

Ads

La propuesta incluye la consolidación del aumento de 1,5% otorgado en febrero, y un 5% en marzo y 2,5% en abril. La misma se dio “aún en un contexto de extrema asfixia financiera provocada por las decisiones y políticas del Gobierno nacional”, se indicó.

Puede interesarte

Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires, afirmó: “valoramos que la provincia convoque a discutir el salario y las condiciones de trabajo en paritarias y la mejora en la oferta. Mientras el gobierno de Milei recibe a los reprime a los trabajadores en la sede de la Secretaria de Trabajo como le sucedió hoy a los compañeros de FATE, en la provincia de Buenos Aires discutimos aumento salarial, pases a planta permanente y recategorizaciones.” Además, destacó “la mayoría de las seccionales de ATE aceptaron la propuesta paritaria que realizó el gobierno provincial.”

Ads

Además se anunció que a partir del 1 de marzo, los auxiliares de la educación recibirán el pago de una suma fija adicional de $20.000 que en la categoría inicial representan 3%. También se estableció la continuidad de la mesa técnica para construir una nueva normativa para las y los trabajadores del sector. En el sector salud se acordó el pase a planta transitoria de las becas de contingencia que hayan ingresado hasta el 21/12/2022, con fecha 1° de julio.

Al respecto, el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, aseguró: “Estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas".

Ads

"En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires lleva perdidos $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída constante de la recaudación producto de la situación económica. A pesar de eso, desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof reconocemos el esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores provinciales y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible. En pos de eso seguiremos trabajando junto a los gremios y haciendo nuestros mayores esfuerzos”, añadió.

Por su parte, el Ministro de Trabajo, Walter Correa, aseguró que “ante un gobierno nacional que sintetiza su accionar en una reforma de “pseudomodernización” laboral para excluir derechos, la Provincia de Buenos Aires elige otro camino: incluir, respetar y sostener la negociación colectiva, garantizando paritarias libres y sin techo. En un contexto adverso y de ahogo económico, este acuerdo con las y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, cobra aún más valor. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso de cada parte, y reafirmamos que la Provincia respeta los derechos laborales y defiende el poder adquisitivo como una prioridad”.