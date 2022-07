Las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace llevan adelante este miércoles una jornada de protesta y un cese de comercialización de granos y hacienda, en reclamo para que "la política recupere la estabilidad macroeconómica". La convocatoria contempla concentraciones a la vera de las rutas y en ciudades del interior, sin que existan previsiones de cortes en la circulación vehicular. En los puntos de concentración se distribuirá un documento pidiendo que se normalice el abastecimiento de gasoil y la compra de fertilizantes, entre otras cuestiones.

En la Provincia de Buenos Aires hay concentraciones en Azul, Chascomús, Las Armas, Tres Arroyos, Chivilcoy, San Pedro, Guaminí y Pehuajó. En ese contexto, LaNoticia1.com dialogó con el diputado provincial Luciano Bugallo, quien además es representante del sector rural. El legislador por de Juntos por la Primera Sección electoral cuestionó con dureza al gobierno nacional y sostuvo que "hoy la única política orientada hacia el sector productivo es la falta de rumbo". "El reclamo de hoy tiene que ver justamente con eso, no sabemos a donde quiere ir el gobierno", expresó.

"Afortunadamente para nuestro país, hoy las oportunidades nos están chocando de frente, a raíz de la guerra en Ucrania, mientras el gobierno hace todo lo posible por esquivarlas. Hoy deberíamos estar pensando en como duplicar la producción, para garantizar el mercado interno y aprovechar los precios récord en el mundo para traer la mayor cantidad de dólares a nuestra economía. Pero no, hoy no hay ni combustible, tenemos exportaciones cerradas o limitadas, no hay fertilizantes, cubiertas, repuestos ni los insumos necesarios para poder al menos, garantizar la comida del año próximo", repasó.

Bugallo aseguró que "la falta de rumbo, la incertidumbre y las peleas internas dentro del kirchnerismo, nos están llevando a la ruina, mientras nuevamente vemos pasar las oportunidades por la ventana". "Un gobierno con dos dedos de frente, hoy estaría sentado junto a la producción, los únicos que hoy pueden generar los dólares que necesitamos, preguntando que necesitan para duplicar las hectáreas en producción, para multiplicar los rindes y las exportaciones. En vez de estar castigándolos con trabas, con ataques ideológicos y constantes estigmatizaciones", disparó.

Por último, el diputado que integró la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados de la Nación, y también así la de Desarrollo y Economías Regionales, advirtió que "hoy nuestros países vecinos están ocupando los mercados internacionales que nosotros, por simple resentimiento ideológico, estamos abandonado". "Eso se traduce en atraso, desocupación, pobreza que es la única política de Estado que parece tener el mente el kirchnerismo", concluyó el representante de la Coalición Cívica. Por último, aclaró que las protestas "no incluyen cortes de tránsito".