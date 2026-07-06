En la provincia de Buenos Aires se registró el primer paro docente del año en medio de la negociación paritaria entre el Gobierno bonaerense y los gremios del sector, que reclaman una mejora salarial. En ese contexto de tensión, y mientras la discusión continúa abierta, la situación de violencia en las escuelas volvió a instalarse en la agenda pública a partir de consultas periodísticas realizadas durante una conferencia de prensa del Gobierno provincial.

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Las respuestas estuvieron a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Ninguno de los temas formaba parte del eje central del encuentro, pero ambos funcionarios se refirieron a la paritaria docente y al incremento de episodios de violencia en el ámbito escolar.

Paro docente y paritaria en curso

Desde el Gobierno provincial señalaron que la negociación salarial continúa abierta luego de una oferta del 2,5% que fue considerada insuficiente por los sindicatos. En ese marco, expresaron expectativa de poder alcanzar un acuerdo en los próximos días.

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El paro docente se dio en un escenario de reclamos que no se limitan únicamente a lo salarial, sino que también incluyen condiciones de trabajo y distintas problemáticas del sistema educativo.

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Violencia en las escuelas: un tema que ingresó por consulta

Consultada por la periodista María Belén Robledo sobre la situación en las escuelas, Flavia Terigi rechazó los hechos de violencia dentro de la comunidad educativa y planteó que el Gobierno trabaja en la actualización de los mecanismos de abordaje.

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“Nosotros, desde el gobierno de la provincia y, en particular, desde la dirección general de Cultura y Educación, rechazamos fuertemente los actos de violencia contra cualquier integrante de la comunidad escolar”, sostuvo.

En esa línea, advirtió especialmente por los episodios que involucran a familias de estudiantes: “Nos preocupa la violencia ejercida por integrantes de la familia de los y las estudiantes”.

Terigi explicó que el tema se discute en el marco de la paritaria docente, a partir de la ampliación de un acuerdo vigente sobre prevención y erradicación de la violencia escolar. “Ese acuerdo fue pensado fundamentalmente en otro momento histórico, cuando este tipo de episodios no ocurrían con la frecuencia con la que comenzaron a ocurrir en los últimos tiempos”, señaló.

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Además, detalló que la propuesta incluye incorporar situaciones en las que docentes, directivos o auxiliares sean agredidos por el ejercicio de su tarea: “La idea es incorporar específicamente las situaciones en las cuales un docente, una docente, un auxiliar es objeto de algún ataque por el trabajo que desempeña en la escuela”.

También anticipó la intervención del sistema judicial en estos casos: “Vamos a trabajar con la fiscalía para remitirle inmediatamente la información, de forma tal que la fiscalía pueda presentarse como parte interesada”.

Bianco: “es el resultado de la política de Milei”

Por su parte, Carlos Bianco amplió el análisis al ser consultado sobre la violencia en las escuelas y sostuvo que no puede entenderse como un fenómeno aislado.

“El problema es más amplio, porque también se expresa en las escuelas un mayor nivel de violencia que hay en la sociedad”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Es una condición más general que un problema particular en las escuelas. Se expresa también en las escuelas, pero es un problema más general que estamos teniendo en la sociedad en Argentina”.

El ministro vinculó este escenario con el contexto económico y político nacional: “Me parece que es el resultado de un modelo económico y social que viene implantando Milei”.

Y profundizó: “Tiene que ver con los permanentes discursos de odio, con los permanentes ajustes y retiros del Estado de los territorios, con los problemas que tiene la población para llegar a fin de mes”.

Finalmente, sostuvo que se trata de un fenómeno social más amplio: “Es un modelo muy dualizado, donde hay un pequeño conjunto de la población que accede a mayor riqueza y un conjunto mucho mayor que tiene más necesidades”, lo que —dijo— “se expresa, entre otras cosas, en violencia social, en los barrios, en los clubes, pero también en las escuelas”.

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Casos recientes de violencia en escuelas de la provincia

En las últimas semanas, distintos episodios de violencia en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires volvieron a generar preocupación en la comunidad educativa.

El 25 de junio, en Moreno, una madre agredió físicamente a una docente y a la directora de una escuela primaria durante una reunión institucional, en un hecho que derivó en denuncias y suspensión de actividades.

Días antes, el 4 de junio, en el Jardín de Infantes N°915 de Las Tunas, en Tigre, una preceptora y dos inspectoras fueron agredidas por familiares de alumnos dentro del establecimiento, lo que motivó un paro distrital y reclamos gremiales.

En Mar del Plata, el 26 de junio, una situación de violencia en el Jardín de Infantes N°922 “Ara San Juan” derivó en la suspensión de clases y en movilizaciones de la comunidad educativa tras la agresión a una trabajadora.

Sin anuncios concretos

Si bien ambos funcionarios se refirieron a los temas consultados, no se anunciaron nuevas medidas específicas durante la conferencia. Tanto en la paritaria docente como en el abordaje de la violencia escolar, se mencionaron “discusiones en curso” y "procesos abiertos".