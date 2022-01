Ya rige un pase sanitario en la Provincia y Nación pero no incluye el acceso a las escuelas ni menores de 13 años. En medio de la tercera ola comienza el debate sobre de qué manera se retomarán las clases.

El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó: “La discusión es cómo hacemos para vacunar a todos los chicos y las chicas. Ese es el grupo que menos porcentaje de vacunación tiene”.

“Qué se discuta si tiene que ser o no obligatoria la vacuna, una especie de pase sanitario en la escuela que en definitiva sería la vacunación obligatoria. Pero es una discusión que no es solamente sanitaria, porque desde el punto de vista de salud no tenemos ninguna duda que hay que vacunar a todo el mundo, pero respecto de obligar o no obligar ya son discusiones que superan a las autoridades sanitarias. Serían las discusiones de contexto que faltan para ver qué pasa con el inicio escolar, pero sin dudas que las clases van a estar”, afirmó le funcionario de Kicilllof a Infobae.

A dos meses del inicio de ciclo lectivo y con un panorama epidemiológico incierto para ese momento, Nicolas Kreplak, aclaró donde debería darle el debate:

“Es delicado porque en un aula hay muchos chicos que no están vacunados; ahí entra una discusión que se está dando y que creo que el lugar adecuado es el Congreso”.