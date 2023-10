Bullrich leyó un discurso donde enumeró las medidas de Estado que pretende donde unió sus propuestas con las de Javier Milei:

“No venimos en representación de nuestros partidos, sino que venimos en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañaron. Para nosotros, como decía San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad”

“La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Tenemos la convicción de que solo desde los valores de la república, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de un país sin populismo, la Argentina podrá salir adelante. Hace 20 años que Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y muchos más nos hunden en esta decadencia. La Argentina, desde nuestro punto de vista, no puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa”

“Para que la Argentina salga adelante necesita un cambio de raíz de las condiciones de funcionamiento de la economía argentina, que aseguren un capitalismo de reglas claras y competitivas, que eliminen los privilegios de unos pocos y que condenan a la mayoría al fracaso económico diario. Dos, el fin de la emisión monetaria para financiar el tesoro del equilibrio fiscal permanente para erradicar la inflación que afecta a los argentinos. Tres, un estado austero al servicio de los argentinos que debe brindar servicios y bienes públicos de calidad. Aumentando la desburocratización y la simplificación estatal. Estas medidas facilitarán que la economía crezca, la generación de trabajo e ingresos dignos para nuestros trabajadores y nuestros jubilados. Educación pública gratuita y de calidad sin perder días por paros, sin adoctrinamiento y con vocación de integración al mercado laboral. La educación debe ser declarada servicio esencial. Debe ser asegurada en todos los niveles, tanto la calidad de los docentes como la de los alumnos”

“Quinto, un combate sin cuartel al narcotráfico. Deberá garantizar nuestra seguridad, la defensa de los ciudadanos, las víctimas y la fuerza de seguridad en cumplimiento de su edad. Seremos implacables con los delincuentes, como siempre lo hemos dicho. Promoveremos el aumento de las penas a los delitos aberrantes, al narcotráfico y a la corrupción. Y ayudaremos a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Sexto, un federalismo que funcione. La coparticipación federal deberá establecerse dentro del marco de la Constitución Nacional. Las retenciones deberán ser eliminadas y todos los impuestos distorsivos con sesgo antiexportador que perjudican a las provincias agroindustriales”

“Séptimo, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de armas, donación de órganos y la patria potestad compartida. Octavo, la defensa del respeto irrestricto del plan de vida de cada persona y la defensa de la diversidad. Noveno, la defensa del respeto irrestricto a la libertad de expresión y la libertad de prensa de acuerdo a los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, sin aprietes a ningún periodista. Décimo, política serio, integración comercial al mundo, desarrollo sustentable, la defensa del interés nacional sobre cualquier ideologismo. Reafirmamos el compromiso de la Argentina democrática en la defensa de los derechos humanos y la democracia liberal”

“Once, el pleno respeto de la Constitución Nacional como el paraguas de protección de los derechos, obligaciones y garantías de todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino”

“Con Javier Milei tenemos diferencias. Por eso hemos competido. No las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos que votaron este domingo 22. No los vamos a abandonar. Tanto Luis como yo siempre los vamos a defender. Hoy creemos que hay que donar fuerzas para un objetivo superior. Como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla”