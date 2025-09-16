Patricia Bullrich elogió el Presupuesto 2026 de Milei y lo calificó como "el proyecto de un país que quiere crecer"
La ministra de Seguridad elogió la propuesta que el presidente presentó por cadena nacional y aseguró que marca un rumbo correcto hacia el "equilibrio fiscal, el crecimiento y la libertad económica".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei y lo definió como “el proyecto de un país que quiere crecer”. A través de su cuenta de X, la funcionaria destacó que la propuesta representa un camino de “equilibrio fiscal, crecimiento y libertad económica”.
En su mensaje, Bullrich señaló que muchas de las reformas necesarias para consolidar esa libertad dependen de la aprobación del Congreso. “Si fuera por nosotros ya serían ley hace tiempo, pero algunos, por conveniencia o por malicia, prefieren arruinar el camino recorrido”, escribió.
La ministra también afirmó que el cambio profundo que reclaman desde hace años ya comenzó y que los esfuerzos del Gobierno “tienen y van a llegar a cada familia argentina”. “Vamos a salir adelante. ¡No aflojemos!”, concluyó.
El tuit de Bullrich se suma a los apoyos internos del oficialismo al proyecto de presupuesto, que busca consolidar la gestión económica de Milei luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión