La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei y lo definió como “el proyecto de un país que quiere crecer”. A través de su cuenta de X, la funcionaria destacó que la propuesta representa un camino de “equilibrio fiscal, crecimiento y libertad económica”.

El Presupuesto que presentó el Presidente @JMilei es el proyecto de un país que quiere crecer.



Sabemos que este tiempo fue duro. El esfuerzo se siente todos los días, pero sabemos que el rumbo es el correcto: equilibrio fiscal, crecimiento y libertad económica.



Gran parte de… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 16, 2025

En su mensaje, Bullrich señaló que muchas de las reformas necesarias para consolidar esa libertad dependen de la aprobación del Congreso. “Si fuera por nosotros ya serían ley hace tiempo, pero algunos, por conveniencia o por malicia, prefieren arruinar el camino recorrido”, escribió.

La ministra también afirmó que el cambio profundo que reclaman desde hace años ya comenzó y que los esfuerzos del Gobierno “tienen y van a llegar a cada familia argentina”. “Vamos a salir adelante. ¡No aflojemos!”, concluyó.

El tuit de Bullrich se suma a los apoyos internos del oficialismo al proyecto de presupuesto, que busca consolidar la gestión económica de Milei luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.

