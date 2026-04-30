El escenario político de Berazategui atraviesa un proceso de reconfiguración tras la muerte de Juan José Mussi, histórico referente del peronismo local. En ese contexto, la figura de su hijo, Patricio Mussi, volvió a ganar centralidad y alimenta las especulaciones sobre un eventual regreso al primer plano político del distrito.

Ads

Actualmente, la conducción municipal quedó en manos de Carlos Balor, dirigente cercano al exjefe comunal fallecido, quien tiene mandato hasta 2027. Sin embargo, distintos sectores coinciden en que enfrenta el desafío de construir liderazgo propio en un esquema históricamente concentrado en la figura de los Mussi.

En las últimas horas, un gesto político reavivó las versiones sobre el futuro del exintendente. Mussi fue recibido por el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados, en un encuentro cuya imagen fue difundida en redes sociales.

Ads

La publicación estuvo acompañada por una frase que no pasó desapercibida: “Mussi = Berazategui”, junto a otra aún más sugestiva: “Pasado, presente y futuro”.

La reaparición del exintendente no parece ser casual. Según trascendió, Mussi busca reposicionarse con vistas a las próximas elecciones y ya comenzó a tejer vínculos con intendentes del PJ bonaerense. Entre ellos se destacan Federico Otermín, Federico Achával y Nicolás Mantegazza, en un espacio que articula tanto con el kirchnerismo como con el sector del gobernador Axel Kicillof.

Ads

Patricio Mussi fue intendente del distrito entre 2013 y 2015, cuando asumió tras la salida de su padre hacia el Ejecutivo provincial. Durante su gestión, mantuvo la línea política del oficialismo local, con eje en la obra pública, el fortalecimiento de los servicios municipales y la continuidad de un modelo de gestión que había consolidado su antecesor.

Años más tarde, su padre retomaría el control del municipio, reforzando la centralidad de la estructura política familiar en el distrito.