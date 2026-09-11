El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue consultado sobre la posibilidad de que el peronismo y el radicalismo compartan una fórmula presidencial en 2027. La pregunta fue realizada por la periodista Belén Robledo durante el homenaje a Sergio “El Ruso” Karakachoff en La Plata.

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“Sea quien sea quien encabece la fórmula del peronismo del año que viene, ¿tiene que ir acompañado por un representante del radicalismo en esa fórmula?”, preguntó Robledo.

“No, como decía, falta mucho para la confirmación de las fórmulas electorales”, respondió Kicillof.

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Axel Kicillof sobre la posibilidad de una fórmula PJ+UCR para 2027 👇



Para @pagina12 pic.twitter.com/xmWPNXzQk7 — Belén Robledo (@belurob_) September 11, 2026

Sin embargo, el gobernador aprovechó la consulta para referirse a la construcción política que, según planteó, debería darse de cara a los próximos desafíos electorales. En ese sentido, convocó a todos los sectores que se oponen al gobierno de Javier Milei a formar parte de un espacio más amplio.

“Es importante que todos aquellos sectores, ya sea productivos, de trabajadores o con fuerza política, que se oponen a Milei, al gobierno de Milei y a lo que está llevando adelante, hoy tienen que ser parte de un movimiento que dé una respuesta”, sostuvo.

Kicillof planteó que esa construcción debe darse antes de discutir cómo se traducirá electoralmente. “Después veremos cómo se organiza todo eso electoralmente”, señaló.

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El planteo del gobernador se produjo además en un contexto particular dentro del radicalismo. Según consignó la propia Belén Robledo en Página/12, el titular de la UCR nacional, Leonel Chiarella, sostuvo que el radicalismo busca “construir una alternativa a la grieta” y planteó la necesidad de un “proyecto colectivo” de cara al 2027.

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El llamado a “salir a la cancha”

El gobernador también apuntó a aquellos sectores políticos que hasta ahora mantuvieron una posición más distante frente a la gestión de Milei.

“Muy importante todos los sectores políticos, la dirigencia, algunos que hasta hace un tiempo tal vez decían ‘tal vez funciona’, u otros que estuvieron callados. Bueno, que salgan, que salgan a la cancha y que pongan su posición”, afirmó.

Para Kicillof, una construcción opositora más amplia podría darle mayor fuerza al espacio y llegar incluso a sectores que acompañaron electoralmente al actual Presidente.

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“Para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y nos hemos opuesto siempre a esto, sentir que es mucho más amplio, que es mucho más amplio, creo que le va a dar más potencia”, sostuvo.

Y agregó que esa amplitud puede permitir que “algunos incluso que votaron a Milei” comprendan la gravedad que, según su mirada, tienen las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

Tras el acto, Kicillof también se refirió al homenaje en sus redes sociales. “Frente a los discursos reaccionarios, negacionistas y violentos, es imprescindible recordar a quienes dejaron su ejemplo de lucha por un país más inclusivo, pluralista y democrático”, escribió el gobernador.

Participamos de la declaración post mortem de Ciudadano Ilustre de La Plata a Sergio Karakachoff, al cumplirse 50 años de su secuestro y asesinato durante la última dictadura cívico-militar.



Frente a los discursos reaccionarios, negacionistas y violentos, es imprescindible… pic.twitter.com/LOVHEcWikJ — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 11, 2026

Las declaraciones se dieron este viernes en La Plata, al cumplirse 50 años del secuestro y asesinato de Sergio “El Ruso” Karakachoff durante la última dictadura cívico-militar. El Concejo Deliberante platense lo declaró Ciudadano Ilustre Post Mortem en un acto realizado en el Salón Dorado del Palacio Municipal, que contó con la presencia de Kicillof, el intendente Julio Alak y dirigentes de la UCR como Federico “Freddy” Storani, entre otros.