El Gobierno nacional avanza con en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa que provee agua y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, con el acto de apertura de las ofertas técnicas.

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En paralelo a este trámite, en la justicia bonaerense también avanzan medidas para frenarlo. La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una medida cautelar impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense que impide reducir las obligaciones de AySA en materia de agua, saneamiento, salud y ambiente. El expediente pasará al fuero federal. Asimismo el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también presentó un amparo cuestionando la exclusión de las empresas estatales provinciales, que impediría a Agua Bonaerense S.A. (ABSA) participar en igualdad de condiciones.

Los ofrecimientos económicos de los grupos empresarios buscan quedarse con el 90% del paquete accionario de la compañía ya que el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores de la empresa dentro del Programa de Propiedad Participada.

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Las propuestas confirmadas son:

ROWING S.A. - Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX ROGGIO ROAS S.A.- Consorcio Roggio Roas S.A.U y otros

Según el acta de apertura, 17 participantes estaban registrados en el proceso, pero solo dos se presentaron para la siguiente etapa. La licitación se encuadra en la ley Bases y en la ley de reforma del Estado de 1989.

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Ahora, las ofertas pasan a análisis técnico. Los grupos que cumplan con los requisitos del pliego quedarán habilitados para presentar la oferta económica, y recién ahí se definirá al ganador, que será el que ofrezca el número más alto.

El pliego no fija base ni precio mínimo, de modo que el valor de la compañía dependerá de la competencia entre los dos oferentes. En el Ministerio de Economía calculan recaudar entre unos US$450 millones y US$500 millones. El 10% restante del capital seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró a través de su cuenta de X que el Ministerio de Economía el avance con las ofertas técnicas. “Avanza la privatización de AySA. El nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de US$ 2.000 millones en los primeros 5 años”, escribió el funcionario.

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AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA. EL NUEVO OPERADOR TENDRÁ OBLIGACIONES DE INVERSIÓN POR MÁS DE US$ 2.000 MILLONES EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS



El Ministerio de Economía realizó hoy el acto de apertura de las ofertas técnicas del cual participaron dos oferentes. El proceso contempla la… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 15, 2026

“Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato”, a la vez que remarcó que el esquema implicará “más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”, agregó.