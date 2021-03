El Frente de Izquierda-Unidad realizarán un acto frente al laboratorio donde se produce el principio activo de la vacuna de Oxford/AstraZeneca. En ese marco, los legisladores Nicolás Del Caño y J.C. Giordano (FIT) presentarán un proyecto en Diputados para declarar al laboratorio de utilidad pública, sujeto a expropiación y se instrumenten los mecanismos para que se puedan envasar las vacunas en la Argentina.

"No puede ser que ya se hayan exportado desde Argentina el equivalente a 40 millones de dosis de la vacuna y no haya llegado una sola dosis al país. Estamos en una emergencia ante el inicio de una segunda oleada de la pandemia y por eso presentamos un proyecto de ley para que se suspenda toda exportación del principio activo de esta vacuna contra el Covid-19 y se declare de utilidad pública a este laboratorio perteneciente a Hugo Sigman para que la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos se haga cargo. Para que se pueda seguir produciendo el principio activo y se pueda concluir con el envasado en la Argentina. De esta manera no solo podríamos tener todas las vacunas necesarias, sino también se podría dotar a otros países que las necesiten", sentenció Del Caño.

La protesta se dará en un contexto donde México no ha cumplido con su palabra para realizar en tiempo y forma el envasado del principio activo producido en Argentina, retrasando la distribución de las dosis en un momento muy complejo de la pandemia.