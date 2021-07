En el día en que Carolina Piparo renunció a su cargo en la municipalidad de La Plata también anunció que será precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales en las que destacó que el referente de Avanza Libertad "propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó" y aprovechó para lanzar algunos mensajes para Juntos por el Cambio: "No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no".

Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula. pic.twitter.com/3sp681WUxe — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 22, 2021

Sin embargo aseguró que "como en cada etapa, me quedo con lo mejor, me quedo con la admiración que siento por aquellos dirigentes del espacio que me inspiraron a soñar con un país diferente, ese sueño nos seguirá uniendo, estoy segura".

"También me quedo con la incondicionalidad de aquellos que estuvieron, están y estarán en las buenas y en las malas. A este nuevo espacio, me une la energía para alzar la voz por una provincia más justa, una provincia por la que me apasiona trabajar para cambiar", continuó.

En este sentido adelantó que buscarán acompañar "al emprendedor, al comerciante, al trabajador, al estudiante, al docente, al policía, a las víctimas de la inseguridad, al personal de salud, a las familias de los que no llegaron a recibir su vacuna, a los que aún no tienen su segunda dosis, a cada jubilado, a cada desocupado y a cada familia que hace malabares para llegar a fin de mes".

Me van a encontrar siempre defendiendo las mismas banderas: libertad, igualdad, seguridad, justicia justa, el respeto irrestricto a la propiedad privada y el valor del esfuerzo. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 22, 2021

"Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos. Di batallas y acompañé aquellas que sentí justas, porque las batallas nunca son fáciles, pero siento que siempre vale la pena darlas", ratificó en su mensaje.

Al finalizar concluyó expresando su convicción "de que seremos una oposición firme contra cada intento por avasallar a las instituciones y a los ciudadanos. Con la fuerza y los valores de siempre, será un honor competir para poder representarlos".

En las últimas horas la fiscal Eugenia Di Lorenzo pidió elevar a juicio oral la causa contra Ignacio Buzali, el marido de Carolina Píparo sosteniendo la acusación por homicidio en grado de tentativa.

Buzali está acusado de intentar matar a dos jóvenes a los que atropelló con su vehículo durante la madrugada del último Año Nuevo en La Plata

Cabe recordar que en 2019 José Luis Espert también se llevó a Guillermo Castello de Cambiemos, aunque finalmente no se pudo presentar.