En una jornada política intensa, y a una semana de las elecciones generales, la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, se reunió con los pilarenses junto al postulante local Juan Martín Tito, con la esperanza de estrechar la brecha que separa la oferta nacional de LLA de las elecciones provinciales y locales.

El encuentro se llevó a cabo en el municipio bonaerense de Pilar, donde Píparo y Tito se reunieron con simpatizantes, referentes y militantes de la fuerza que respalda la candidatura presidencial de Javier Milei. Durante el evento, ambos candidatos dialogaron de cerca con vecinos y comerciantes, compartiendo sus propuestas y escuchando las preocupaciones de la comunidad.

El objetivo de Píparo es convencer a los votantes de no cortar boleta en Pilar, instándolos a respaldar la lista completa de La Libertad Avanza en las elecciones del 22 de octubre. "Este 22 de octubre no cortes boleta en Pilar, no cortes boleta en la provincia, no se dejen engañar. Fuerza a todos nuestros fiscales, que los necesitamos mucho", expresó la candidata a gobernadora.

Píparo, conocida por su firme postura en temas de seguridad, también dejó un mensaje a los “chorros”: "La seguridad va a ser una de mis prioridades. Queremos una policía respaldada, vamos a construir cárceles, vamos a equipar y a capacitar no solo a la Policía, sino también al servicio penitenciario", argumentó Píparo, enfatizando la necesidad de garantizar un ambiente seguro y pacífico para todos los bonaerenses

Por su parte, Juan Martín Tito, actual concejal y aspirante a la intendencia de Pilar, se unió al llamado de Píparo, solicitando el voto por la lista completa de LLA. "Este 22 de octubre, votemos la lista completa de La Libertad Avanza, para que Javier Milei sea Presidente, Carolina Píparo gobernadora, y yo, Juan Martín Tito, intendente", exclamó en declaraciones publicadas en el diario local LaMuyNegra.