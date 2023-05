El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, estuvo recorriendo General Madariaga, Villa Gesell y Pinamar. El dirigente del Partido Obrero apuntó contra Javier Milei

“Llamo a la juventud a no comprar los espejitos de colores que quiere vender Javier Milei. En esto quiero dar un mensaje especial porque están vendiendo una dolarización que es una ficción, cuando el país no tiene dólares deberíamos pasar por una hiperinflación, que nadie piense que van a ganar mil dólares ni mil quinientos, van a ganar cincuenta, si esto ocurriera. Dolarizar el país no significa eliminar la pobreza, lo vemos en Ecuador, que tiene el 70% de la población pobre, ni eliminar la corrupción”, dijo al diarioelmensajero.com.ar.

El dirigente del PO definióa Javier Milei como un “anti-derecho, un anti-educación pública, un anti-derecho de la mujer, un anti-salud pública”.

Sobre las propuestas del Frente de Izquierda dijo que “la tierra y la vivienda es un punto clave, porque además, la industria de la construcción tiene que ser la locomotora de la reactivación económica. Ahora bueno, para lograr eso hay que tener crédito, hay que tener inversión pública y un banco de tierras, todo lo que no hay en la provincia de Buenos Aires ni en el país.”