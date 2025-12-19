Platense vs Estudiantes: todo lo que hay que saber de la final del Trofeo de Campeones 2025 en San Nicolás
El último título del fútbol argentino se define este sábado en la provincia de Buenos Aires. Horario, sede, seguridad, entradas, accesos, antecedentes, impacto económico y las claves del partido entre el Calamar y el Pincha.
Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado 20 de diciembre, desde las 18.00, por el Trofeo de Campeones 2025. El partido se juega en el Estadio Único de San Nicolás, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Será el último partido oficial del año en la Primera División del fútbol argentino y vuelve a poner a la provincia de Buenos Aires en el centro de la escena deportiva.
Un título, dos caminos y una final en suelo bonaerense
El Calamar llega tras ganar el Torneo Apertura 2025, donde venció a Huracán por 1 a 0 en la final con un golazo de Guido Mainero. Fue una consagración histórica: la primera vuelta olímpica en 120 años de vida institucional. En el camino, el Marrón se ganó el mote de “matagigantes” al dejar afuera a Racing, River y San Lorenzo, siempre en condición de visitante. En el cruce ante el Millonario en el Monumental, el equipo de Vicente López avanzó pese a un arbitraje muy cuestionado de Yael Falcón Pérez, que generó fuertes reclamos por los fallos que perjudicaron claramente al conjunto visitante.
Del otro lado, el Pincha de La Plata se metió en esta definición tras quedarse con el Torneo Clausura, luego de empatar 1 a 1 con Racing y ganar por penales. El equipo de Eduardo Domínguez construyó su título con una fortaleza clave: ganó todos los cruces mano a mano como visitante, un dato que le da peso a su campaña.
Día, horario y cómo ver Platense vs Estudiantes
- Partido: Platense vs Estudiantes
- Competencia: Trofeo de Campeones 2025
- Día: sábado 20 de diciembre
- Hora: 18 (Argentina)
- Estadio: Único de San Nicolás
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- TV: ESPN Premium y TNT Sports
Entradas: precios, quejas y venta online
Las entradas se venden exclusivamente a través de Deportick.
Los valores informados son:
- Platense:
- Populares: $50.000
- Plateas codo: $65.000
- Plateas: $80.000
- Estudiantes:
- Populares: $50.000
- Populares laterales: $65.000
- Plateas: $100.000
Entre los hinchas hubo molestias por dos cuestiones que ya se repitieron en finales recientes, como las disputadas en Santiago del Estero: la plataforma no aclara si los menores abonan o no entrada, y desde Platense se cuestionó la escasa cantidad de plateas, que se agotaron en apenas 10 minutos, obligando a que muchos niños y jubilados deban asistir a la tribuna popular.
Este jueves, Estudiantes de La Plata informó una nueva ventana de venta para socios con ranking, y luego para no socios, siempre sujeta a disponibilidad.
Operativo de seguridad: más de 470 policías y accesos diferenciados
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de APreViDe, montó un importante operativo para el traslado de ambas parcialidades.
El dispositivo incluye:
- 470 efectivos de la Policía bonaerense
- 150 agentes de seguridad privada
- 120 trabajadores de UTEDYC
- personal médico y bomberos
La apertura de puertas será a las 15.00. No habrá venta de entradas en el estadio y será obligatorio presentar DNI físico para el ingreso. Se aplicará derecho de admisión con controles digitales, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los hinchas deberán respetar los trayectos oficiales. Quienes no lo hagan y exhiban banderas podrán ser retenidos de manera preventiva para evitar cruces.
Antecedentes entre Platense y Estudiantes
La última vez que se enfrentaron fue el 15 de septiembre de 2024, con empate 1 a 1 en el estadio UNO.
En cruces eliminatorios, el antecedente se remonta a 1967, cuando Estudiantes ganó 4 a 3 en semifinales del Metropolitano.
Además, Platense ya sabe lo que es ganar en este estadio: en diciembre de 2023 llegó a la definición de la Copa de la Liga tras vencer en semifinales a Godoy Cruz por penales en San Nicolás.
Las claves del partido
- Estudiantes llega con una defensa sólida y un mediocampo equilibrado, liderado por Ascacibar, Medina y Piovi.
- Platense apuesta a su identidad colectiva, con Ignacio Vázquez como referente y la experiencia de Picco y Herrera.
- En ataque, el duelo entre Guido Carrillo y Ronaldo Martínez puede inclinar la balanza.
Las casas de apuestas marcan como favorito a Estudiantes, aunque en una final todo puede pasar.
Impacto económico: San Nicolás, el otro ganador
Más allá del resultado, San Nicolás ya ganó.
Según estimaciones publicadas por Diario El Norte, el partido dejará en la ciudad un movimiento cercano a los $830 millones, impulsado por hotelería, gastronomía, comercios y estaciones de servicio.
La ocupación hotelera es del 100%, y se espera la llegada de más de 22.000 personas, muchas de ellas provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Un cierre de año con sello bonaerense
Platense y Estudiantes definen algo más que un trofeo.
Cierran el año del fútbol argentino en territorio bonaerense, con dos historias distintas, una misma ilusión y una final que promete tensión hasta el final.
Este sábado, en San Nicolás, la provincia de Buenos Aires vuelve a ser protagonista.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión