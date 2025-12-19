Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado 20 de diciembre, desde las 18.00, por el Trofeo de Campeones 2025. El partido se juega en el Estadio Único de San Nicolás, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Será el último partido oficial del año en la Primera División del fútbol argentino y vuelve a poner a la provincia de Buenos Aires en el centro de la escena deportiva.

Un título, dos caminos y una final en suelo bonaerense

El Calamar llega tras ganar el Torneo Apertura 2025, donde venció a Huracán por 1 a 0 en la final con un golazo de Guido Mainero. Fue una consagración histórica: la primera vuelta olímpica en 120 años de vida institucional. En el camino, el Marrón se ganó el mote de “matagigantes” al dejar afuera a Racing, River y San Lorenzo, siempre en condición de visitante. En el cruce ante el Millonario en el Monumental, el equipo de Vicente López avanzó pese a un arbitraje muy cuestionado de Yael Falcón Pérez, que generó fuertes reclamos por los fallos que perjudicaron claramente al conjunto visitante.

Del otro lado, el Pincha de La Plata se metió en esta definición tras quedarse con el Torneo Clausura, luego de empatar 1 a 1 con Racing y ganar por penales. El equipo de Eduardo Domínguez construyó su título con una fortaleza clave: ganó todos los cruces mano a mano como visitante, un dato que le da peso a su campaña.

Día, horario y cómo ver Platense vs Estudiantes

Partido: Platense vs Estudiantes

Platense vs Estudiantes Competencia: Trofeo de Campeones 2025

Día: sábado 20 de diciembre

sábado 20 de diciembre Hora: 18 (Argentina)

18 (Argentina) Estadio: Único de San Nicolás

Único de San Nicolás Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Leandro Rey Hilfer TV: ESPN Premium y TNT Sports

Entradas: precios, quejas y venta online

Las entradas se venden exclusivamente a través de Deportick.

Los valores informados son:

Platense: Populares: $50.000 Plateas codo: $65.000 Plateas: $80.000

Estudiantes: Populares: $50.000 Populares laterales: $65.000 Plateas: $100.000



Entre los hinchas hubo molestias por dos cuestiones que ya se repitieron en finales recientes, como las disputadas en Santiago del Estero: la plataforma no aclara si los menores abonan o no entrada, y desde Platense se cuestionó la escasa cantidad de plateas, que se agotaron en apenas 10 minutos, obligando a que muchos niños y jubilados deban asistir a la tribuna popular.

Este jueves, Estudiantes de La Plata informó una nueva ventana de venta para socios con ranking, y luego para no socios, siempre sujeta a disponibilidad.

Operativo de seguridad: más de 470 policías y accesos diferenciados

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de APreViDe, montó un importante operativo para el traslado de ambas parcialidades.

El dispositivo incluye:

470 efectivos de la Policía bonaerense

de la Policía bonaerense 150 agentes de seguridad privada

120 trabajadores de UTEDYC

personal médico y bomberos

La apertura de puertas será a las 15.00. No habrá venta de entradas en el estadio y será obligatorio presentar DNI físico para el ingreso. Se aplicará derecho de admisión con controles digitales, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los hinchas deberán respetar los trayectos oficiales. Quienes no lo hagan y exhiban banderas podrán ser retenidos de manera preventiva para evitar cruces.

Antecedentes entre Platense y Estudiantes

La última vez que se enfrentaron fue el 15 de septiembre de 2024, con empate 1 a 1 en el estadio UNO.

En cruces eliminatorios, el antecedente se remonta a 1967, cuando Estudiantes ganó 4 a 3 en semifinales del Metropolitano.

Además, Platense ya sabe lo que es ganar en este estadio: en diciembre de 2023 llegó a la definición de la Copa de la Liga tras vencer en semifinales a Godoy Cruz por penales en San Nicolás.

Las claves del partido

Estudiantes llega con una defensa sólida y un mediocampo equilibrado, liderado por Ascacibar , Medina y Piovi .

llega con una defensa sólida y un mediocampo equilibrado, liderado por , y . Platense apuesta a su identidad colectiva, con Ignacio Vázquez como referente y la experiencia de Picco y Herrera .

apuesta a su identidad colectiva, con como referente y la experiencia de y . En ataque, el duelo entre Guido Carrillo y Ronaldo Martínez puede inclinar la balanza.

Las casas de apuestas marcan como favorito a Estudiantes, aunque en una final todo puede pasar.

Impacto económico: San Nicolás, el otro ganador

Más allá del resultado, San Nicolás ya ganó.

Según estimaciones publicadas por Diario El Norte, el partido dejará en la ciudad un movimiento cercano a los $830 millones, impulsado por hotelería, gastronomía, comercios y estaciones de servicio.

La ocupación hotelera es del 100%, y se espera la llegada de más de 22.000 personas, muchas de ellas provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Un cierre de año con sello bonaerense

Platense y Estudiantes definen algo más que un trofeo.

Cierran el año del fútbol argentino en territorio bonaerense, con dos historias distintas, una misma ilusión y una final que promete tensión hasta el final.

Este sábado, en San Nicolás, la provincia de Buenos Aires vuelve a ser protagonista.