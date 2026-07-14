La FIFA prohibió el ingreso de banderas, carteles, camisetas y cualquier otro elemento con referencias a las Islas Malvinas para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

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La medida forma parte del operativo especial de seguridad para un encuentro declarado como de alto riesgo y responde al reglamento del organismo, que impide el ingreso de mensajes de contenido político, racial, religioso, de odio o considerados provocativos dentro de los estadios.

Así lo confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien señaló que no se permitirá el ingreso al partido de este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, de remeras o pancartas alusivas al conflicto de Malvinas y sostuvo: "No pueden ingresar banderas con contenido político".

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La funcionaria explicó que el operativo fue definido tras un análisis de riesgo realizado junto con organismos internacionales.

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La coordinación se llevó adelante en una reunión del Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia, con representantes de la FIFA, el FBI, la policía del estado de Georgia, la policía de Miami, la policía de Inglaterra y autoridades argentinas.

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Para el encuentro trabajarán más de 1.600 agentes entre policías, personal de seguridad privada y fuerzas interjurisdiccionales.

Además, por primera vez en el Mundial, los hinchas argentinos ingresarán por la Puerta 4 y los ingleses por la Puerta 3, aunque Monteoliva aclaró que, debido a que las entradas fueron adquiridas previamente, "habrá simpatizantes de ambos países distribuidos en distintos sectores del estadio".

También estará prohibido ingresar con botellas y las bebidas se servirán en vasos descartables para evitar que los envases sean utilizados como objetos contundentes. El dispositivo abarcará los hoteles de ambas delegaciones, los traslados oficiales y controles reforzados en los accesos.