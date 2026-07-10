Una seguidilla de enfrentamientos entre policías y ladrones han tenido lugar en los últimos días en el conurbano bonaerense. Entre el martes y este viernes, hubo cuatro violentos episodios de inseguridad que terminaron con cuatro delincuentes abatidos y un agente herido.

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El último de ellos ocurrió en la mañana de este viernes, cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina que se encontraba de franco disparó contra un grupo de cuatro sospechosos que intentaron asaltarlo durante la en el partido de Moreno.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ituzaingó y Alem, minutos después de las 7, cuando el agente federal caminaba hacia su domicilio vestido de civil y fue interceptado por cuatro ladrones. Dos de ellos portaban armas y amenazaron al cabo con la frase: “Estás robado”. El policía extrajo su arma y realizó un disparo el cual impactó en uno de los agresores. Los cómplices, huyeron corriendo sin robar nada.

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Pero la seguidilla comenzó el martes en la localidad de La Reja, también en jurisdicción de Moreno, donde un cabo de la PFA abatió a dos ladrones que habían asaltado a una familia. Los delincuentes accedieron por la medianera a la casa y le apuntaron en la cabeza al hijo de un matrimonio, de dos años. En su fallida huida con el botín porque no sabían cómo manejar una camioneta con caja automática, el agente fue alertado por un vecino, enfrentó a los asaltantes con su arma, logró abatir a ambos ladrones pero recibió tres balazos; uno de ellos en la cara. Está grave.

Luego el miércoles, un agente de la Policía Federal Argentina se defendió a los tiros de un intento de robo por parte de motochorros y mató a uno de los dos delincuentes que lo asaltaron en en Camino Centenario entre 476 y 477, en City Bell, La Plata. Su cómplice resultó herido y fue trasladado a un hospital local.

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El tercero tuvo como víctima a un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), que mató también este miércoles a un motochorro que lo asaltó a punta de pistola junto a un cómplice, cuando regresaba a su domicilio en la localidad de Gerli, Avellaneda.

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